Mourinho e l’ambiente Roma: “Qui è dura, non se ne parla”

Il tecnico Jose Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita dopo la vittoria di misura della Roma sula campo della Sampdoria

La Roma non si ferma più. I giallorossi, dopo il roboante successo nel derby, ottengono tre ounti preziosi di misura a Marassi contro la Sampdoria, portando la striscia di risultati utili consecutivi a dieci.

Mister Jose Mourinho ha parlato così ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita: “È una partita difficile, è complicato giocare qui. Le squadre di Giampaolo hanno una valutazione propria. Qui a Roma è vero che se vinci il derby vai in paradiso, sennò è un disastro. Con un altro allenatore oggi si parlerebbe di calcio fantastico, ma con me è difficile dirlo. Abbiamo gestito molto bene, vittoria importante”.

AMBIENTE ROMANO: “Io ieri in conferenza ho detto Bernardeschi per dire un nome, come Dzeko. A Roma invece di parlare di Zalewski e Bove che sono due ragazzini che stanno giocando bene, si parla sempre delle cose negative e di chi non gioca. È dura”.

CRISTANTE: “Ti faccio ridere (rivolto a Ferrara, ndr). Lui è quel giocatore che la stampa di Roma dice che io non voglio e che sarà in vendita per l’anno prossimo”.

MKHITARYAN: “Sta facendo una grande stagione. Io voglio che resti, così come i Friedkin e Tiago Pinto. Mino Raiola è uno che ama i suoi giocatori e sicuramente vorrà che resti qui”.

CONFERENCE LEAGUE: “Condizionati dalla partita di giovedì? Non penso. Sappiamo come giocano loro, per noi era importante fare cambi di gioco. Loro hanno cambiato sistema, dando più ampiezza al gioco. Era difficile per Abraham pressare. La partita l’abbiamo chiusa quando sono entrare forze fresche. L’arbitro ha arbitrato bene, in sicurezza”.

BODO: “Il primo pensiero è che quando arrivi ai quarti di finale tutte le squadre pensano che è possibile vincere. A Bodo hanno fatto una cosa storica contro di noi, dobbiamo avere rispetto. Sarà una partita difficile”.