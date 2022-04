Serie A, la Roma non si ferma: quinto posto in solitaria per Mourinho

Serie A, la Roma non si ferma e dopo il derby trova un’altra vittoria: Mourinho si prende il quinto posto in solitaria

I giallorossi si erano fermati per la sosta con la vittoria nel derby contro la Lazio e si ripresentano con un altro successo: tre punti importanti conquistati a ‘Marassi’ per la compagine di Mourinho.

Sampdoria-Roma termina sul risultato di 0-1: a decidere il match, la rete di Mkhitaryan al 27′. Una partita senza troppe emozioni, con le due squadre che si sono affrontate con ordine e attenzione. Il guizzo vincente è arrivato in favore dei giallorossi, con una bella manovra in contropiede a firma di Pellegrini e dell’ottimo Zalewski, che mette una gran palla in mezzo trasformata in rete dell’armeno. Tre punti importantissimi per la Roma, che si conquista il quinto posto in solitaria e resta in scia per raccogliere eventuali sorprese in questo finale di stagione.

TABELLINO E CLASSIFICA

Sampdoria-Roma 0-1: 27′ Mkhitaryan

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 66*, Napoli 66, Inter** 60, Juventus* 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Verona* 42, Torino* 38, Udinese** e Bologna** 33, Empoli 33, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa* 22, Salernitana** 16

*Una partita in meno

**Due partite in meno