Nuovo assist alla Juve: gelo assoluto e sconto importante

Il futuro del centrocampista è argomento caldissimo sul tavolo della big di Serie A. La Juve resta in agguato e potrebbe beneficiare dello sconto

Nicolò Zaniolo è un turbinio di emozioni. La tecnica, gli strappi, le giocate trascinanti, ma anche tanto altro dentro e fuori dal campo.

Il destino del centrocampista offensivo ora sembra poter nuovamente cambiare e allontanarsi dalla Roma. Nel derby contro la Lazio, infatti, è arrivata un’esclusione sorprendente, ma che ha reso i suoi frutti. Nel sentitissimo derby, infatti, è arrivata una schiacciante vittoria per 3-0 che, però, allo stesso tempo ha sancito il gelo nei rapporti tra Zaniolo e José Mourinho. A spiegare nei dettagli la situazione è ‘La Repubblica’ nella sua edizione odierna: “La radice è nel sabato prima del derby, quando Mourinho decide che Zaniolo non lo giocherà. Non entra nemmeno, ma il campo dà ragione allo Special: la Roma vince, Nicolò festeggia, dentro probabilmente brucia. Quel giorno, inizia la fine di un rapporto ora arrivato al gelo assoluto”.

La Juve può prendere Zaniolo con lo sconto

Della situazione potrebbe approfittarne, neanche a dirlo, la Juve. I bianconeri, infatti, hanno incassato l’altissima richiesta dei capitolini: 70 milioni di euro. In realtà, la situazione, ve l’abbiamo scritto già nelle scorse settimane, è un po’ diversa e potrebbe portare a una valutazione di 40 milioni. I bianconeri, in ogni caso, e visto gli ultimi sviluppi, potrebbero tentare di abbassare il prezzo e concretizzare un assalto ormai sempre più nell’aria con un copioso ‘sconto‘. Tanto dipenderà da come Zaniolo e la Roma chiuderanno la loro stagione insieme, ma ora l’ombra bianconera è sempre più grande. E a prezzo vantaggioso.