Divorzio e grande ritorno: “Separato in casa, può andare solo all’Inter”

L’Inter non può sbagliare, stasera i bonus sono finiti. E lo stesso discorso vale per la Juventus, in un match, il derby d’Italia, che conta per onore, rivalità e per un’intera stagione.

Ma per un momento lasciamo perdere i discorsi relativi la partita di questa sera e facciamo rewind, più precisamente al tardo pomeriggio di ieri. All’Olimpico è andata in scena Lazio-Sassuolo, sfida che significava tanto in chiave calciomercato, vista la presenza in campo di interpreti come Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori e Davide Frattesi. Non una grande serata per loro, ma lo stesso non si può dire per Francesco Acerbi. Il centrale ex Milan ha dato sicurezza al suo reparto, a tratti dominando in marcatura e mostrando grande sicurezza. I rapporti con la curva Nord della Lazio, però, ormai non sono più idilliaci, anzi. E un addio al termine della stagione sembra sempre più probabile, ovviamente a fronte della possibilità giusta sul calciomercato.

L’Inter unica possibilità reale per l’addio di Acerbi alla Lazio

Tante cose potrebbero cambiare in casa biancoceleste durante l’estate, sicuramente per volontà di Maurizio Sarri, ma anche i tifosi vogliono la loro parte. E anche per Acerbi un addio non sarebbe tanto male e vorrebbe dire probabilmente l’ultimo grosso contratto della carriera. Durante le pagelle di Lazio-Sassuolo, il ‘Messaggero’ evidenzia la buona prova del centrale, lasciandosi andare però anche a un commento chiaro per il futuro dell’ex Milan: “Va verso il divorzio. A 34 anni solo Inzaghi può risposarlo in nerazzurro. Separato in casa“. Acerbi-Inter è, dunque, una possibilità concreta da tenere sul tavolo, forse l’unica per il calciatore ora alla Lazio. In caso di addio di Stefan de Vrij, l’ipotesi è da tenere in caldo, ma anche se si considera il classe 1988 un jolly difensivo che farebbe particolarmente comodo nella sua difesa a tre.