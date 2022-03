Lazio-Venezia, cori e reazione immediata | Ecco cosa è successo

Lazio-Venezia, già dopo pochi minuti, regala un episodio che ha catturato l’attenzione generale. I fischi per il calciatore scatenano la reazione immediata

La Lazio questa sera deve vincere in casa contro il Venezia per alimentare la corsa all’Europa, ma non è così facile contro una squadra ben organizzata e in piena corsa per la salvezza.

I biancocelesti lo sanno bene e hanno approcciato subito bene all’incontro, anche con un paio di occasioni importanti a firma di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. La squadra di Maurizio Sarri impone il suo gioco e scarica bene sugli esterni offensivi, per poi cercare quasi ossessivamente l’uno contro uno. In pieno stile del tecnico ex Napoli. Nei primi minuti della partita, però, non è solo il campo a regalare emozioni. Anche quanto succede sugli spalti, infatti, è degno di nota. Direttamente dalla Curva Nord, infatti, sono arrivati dei cori decisamente poco lusinghieri per Francesco Acerbi. Di certo, non avrete dimenticato le scintille proprio tra il tifo biancoceleste e il centrale, già fischiato e che aveva risposto sui social. Poi pace, forse apparente. E stasera ne abbiamo avuto ulteriore prova, ma con una reazione diversa da quanto alcuni si aspettavano.

Lazio-Venezia, cori contro Acerbi ma la risposta è immediata

Subito dopo i cori pronunciati contro Acerbi, come riportano i telecronisti di ‘DAZN’, è arrivata la reazione di un’altra parte di tifosi della Lazio. Alcuni, infatti, hanno fischiato chi denigrava il difensore. Dei veri e propri fischi di disapprovazione che indicano come, in realtà, il tifo biancoceleste sia diviso circa la considerazione per uno dei senatori del gruppo. Sui social sembra prevalere la seconda linea e in molti si chiedono come sia possibile, in un momento decisivo della stagione, concentrarsi nel denigrare un proprio calciatore. Come vi mostriamo di seguito.