“Cambi mestiere”: lo sfogo clamoroso del mister dopo la partita

Aurelio Andreazzoli si sfoga dopo Fiorentina-Empoli: nel mirino l’arbitro per il rosso a Luperto e non solo

Non è andata giù la direzione di Massimi all’Empoli, che ha manifestato tutto il suo disappunto sia con il presidente Corsi in tribuna, sia con i giocatori in campo che poi con Andreazzoli nel postpartita.

L’espulsione di Luperto ha fatto infuriare il presidente Corsi in tribuna, con tanto di richiesta di spiegazioni al designatore Gianluca Rocchi. Sotto esame il primo cartellino giallo al difensore ospite, di cui parla anche Andreazzoli a ‘Sky Sport’ nel postgara: “Io ho visto benissimo, il fallo era al contrario. E anche il IV Uomo era della mia opinione, anche se non può dirlo. E gli episodi hanno inciso, l’ammonizione l’ha presa Luperto e ha inciso. Contro la Fiorentina già è dura 11 contro 11″. Non solo, perché l’allenatore dell’Empoli non ha digerito neanche il duplice fischio anticipato del direttore di gara nel primo tempo: “Sono molto dispiaciuto per quei 10 secondi finali, stavamo battendo una rimessa in attacco con la Fiorentina in difficoltà e non ce l’ha permesso. Io capisco gli errori, ne ho fatti tanti anche io oggi, ma in qualsiasi mestiere non può mancare la sensibilità”.

Andreazzoli furioso con l’arbitro Massimi: “Se non hai sensibilità cambia mestiere”

“E chi non ha sensibilità – dice Andreazzoli – è meglio che cambi mestiere. Uno deve essere sensibile alle situazioni, anche se arbitrare è molto difficile. Ma la sensibilità non deve mai mancare, altrimenti non funziona niente. Non capisco perché bisogna fischiare prima dei 5 minuti di recupero. C’era una rimessa laterale, poi sicuramente non sarebbe successo niente di particolare, ma falla battere. Noi siamo stati molto sensibili, cerco sempre di infonderlo ai ragazzi, anche contro il nostro interesse. Si è fatto male Gonzalez e abbiamo messo fuori il pallone, non era successa a parti invertite la stessa cosa nel primo tempo. Questa è la sensibilità che dobbiamo offrire a chi guarda la partita e insegnare ai ragazzi”.