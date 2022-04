Juventus-Inter con la formazione ‘impossibile’: le sorprese di Allegri

Vigilia del Derby d’Italia tra Juventus e Inter: le possibili scelte di Massimiliano Allegri per il big match dell’Allianz Stadium

Massimiliano Allegri mischia le carte alla vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter che permetterebbe alla Juventus con una vittoria di sorpassare i rivali nerazzurri (che hanno comunque una gara in meno) in classifica.

“E’ impossibile stavolta che indoviniate la formazione, altrimenti penso veramente che qualcuno ve la dica…”, riferendosi ai giornalisti presenti in conferenza stampa alla domanda sul possibile impiego dal primo minuto di Cuadrado e Morata. La mossa a sorpresa potrebbe essere rappresentata dal contemporaneo utilizzo dal primo minuto del colombiano e dello spagnolo insieme alla coppia Dybala-Vlahovic. Un assetto decisamente a trazione anteriore e con il numero dieci argentino annunciato tra i titolari dallo stesso Allegri.

L’allenatore bianconero non scopre le carte su modulo e uomini, anche se ci saranno i rientri importanti di capitan Chiellini e Alex Sandro in difesa e forse l’impiego dall’inizio anche di Zakaria. Bernardeschi – che si gioca una maglia da titolare con Morata (in vantaggio) e Rabiot – sarebbe il piano B alternativo che Allegri si giocherebbe sulla trequarti per schermare Brozovic, quest’ultimo recuperato da Simone Inzaghi nello scacchiere interista.

Juventus-Inter, il Derby d’Italia di Dybala: le possibili scelte di Allegri

L’argomento caldo alla Continassa resta comunque il divorzio a fine stagione da Paulo Dybala, corteggiato proprio dai rivali nerazzurri. “Non faccio il mercato dell’Inter e nemmeno quello del Manchester United per Pogba”, risponde sorridendo Allegri. “E’ stata fatta una scelta su Dybala e quella resta. Arrivabene ha parlato chiaramente e tutte le decisioni sono condivise con la società”, ha aggiunto il tecnico sul mancato rinnovo della ‘Joya’.

C’è spazio anche per Federico Chiesa nel menù pre Inter. L’ex Fiorentina, al momento sempre ai box per il grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato a inizio gennaio, può ricoprire nella Juve del futuro il vuoto lasciato in attacco da Dybala? “Lasciamolo recuperare con calma, il suo rientro è ancora lontano. Lo aspettiamo, ci è mancato tanto per le sue qualità e caratteristiche”, la risposta di Allegri sull’argomento alla domanda di Calciomercato.it. Il ‘Conte Max’ dribbla il dopo Dybala e il mercato: testa solo al Derby d’Italia e a blindare il quarto posto Champions, il vero obiettivo dell’allenatore di Livorno per lo sprint finale visto il tabù alla parola scudetto.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Zakaria; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.