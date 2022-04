Dybala all’Inter: l’annuncio di Allegri in conferenza stampa

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia del derby d’Italia tra Juventus e Inter valevole per la 31esima di Serie A

Dopo Simone Inzaghi, è toccato a Massimiliano Allegri parlare alla vigilia del derby d’Italia Juve-Inter valevole per la 31esima giornata di Serie A e per un bel pezzo di Scudetto.

Ecco le parole del tecnico dei bianconeri raccolte da Calciomercato.it.

INTER PER LO SCUDETTO – “Domani sarà una bella partita. Lo stadio sarà pieno e i nostri tifosi potranno darci una grande mano. Bonucci verrà in panchina, sono recuperati Alex Sandro e Zakaria. Favorita? Difficile dirlo, sicuramente l’Inter insieme a Napoli e Milan corre per vincere lo scudetto. Noi invece dobbiamo consolidare il quarto posto. Abbiamo pareggiato in campionato e perso in Supercoppa. Magari domani sarà il nostro turno…”.

DYBALA E L’ADDIO ALLA JUVE – “Tagliamo la testa al toro: domani gioca, come Chiellini e Alex Sandro. Addio Paulo? Con la società siamo in linea su tutto, espongo le mie idee. Siamo in linea su tutto. E’ stata fatta una scelta, non è la prima volta che capita una situazione del genere”.

POSSIBILE SORPASSO – “Vedremo domani dove saremo al fischio finale. Abbiamo solo cinque punti sul quarto posto, quindi l’obiettivo resta la qualificazione in Champions”.

INZAGHI – “Credo che sia casualità il fatto che mi abbia battuto in due gare secchie. Diciamo che lui è più fortunato nelle gare secche (ride, ndr)… Domani spero di essere più fortunato io”.

DYBALA-INTER – “Se mi stupirebbe il suo passaggio all’Inter? Non faccio il mercato dell’Inter… E nemmeno quello del Manchester United per Pogba (ride, ndr)…”.

ELKANN – “Mi hanno fatto piacere le sue parole, è stato sempre vicino alla società e alla squadra. La prossima stagione dobbiamo farci trovare ai blocchi di partenza in una situazione migliore”.

CUADRADO E MORATA – “Entrambi titolari? Per domani è impossibile indovinare la formazione, altrimenti c’è qualcuno che ve la dice (ride, ndr)…”.

BERNARDESCHI – “Ha recuperato e sta meglio. Domani potrebbe essere titolare”.

Chiesa erede di Dybala, Allegri: “Federico c’è mancato tanto. Il suo rientro è ancora lontano”

L’inviato di Calciomercato.it ad Allegri: “Chiesa quando recupererà dall’infortunio, anche se con caratteristiche diverse, può ricoprire nella Juve del futuro il vuoto lasciato in attacco da Dybala?”

“Federico lasciamolo recuperare con calma, il suo rientro è ancora lontano – la risposta di Allegri – Lo aspettiamo, c’è mancato tanto per le sue qualità e caratteristiche, così come ci sta mancando anche McKennie a centrocampo. Adesso pensiamo a questi 50 giorni: abbiamo otto partite di campionato davanti, più la possibilità di raggiungere la finale di Coppa Italia. Facciamo un passetto alla volta che è la cosa che più conta”.