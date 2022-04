Inzaghi e l’ombra di Conte prima della Juve: “Ho fatto una scelta sul futuro”

Domani sera di scena il Derby d’Italia tra Juventus e Inter: le dichiarazioni alla vigilia in conferenza stampa di Simone Inzaghi

Vigilia di Juventus-Inter, match crocevia della squadra nerazzurra per non perdere ulteriore contatto dal Milan capolista e inseguire il bis scudetto.

Solo 7 punti nelle ultime sette gare per la formazione campione d’Italia, con Simone Inzaghi che cerca la scossa per rilanciarsi nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium. L’allenatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa con i giornalisti collegati da remoto in vista della supersfida contro la squadra di Allegri.

OBIETTIVO – ”Andremo a Torino per giocarci le nostre chance, con determinazione e carattere. Avrei messo la firma ad inizio stagione per essere in questa posizione a questo punto del campionato. La proprietà e la dirigenza ci ha chiesto un posto Champions League prima dell’inizio della stagione”.

NOVE FINALI – “Mi aspetto un risultato positivo domani, le prestazioni non sono mai mancate. C’è delusione soprattutto per il risultato, abbiamo grande voglia di fare bene. Saranno nove finali, consapevole che quella di domani è la gara più impegnativa per noi. Servirà una partita da Inter”.

RECUPERO BROZOVIC – ”Tutti sappiamo dell’importanza di Brozovic, ci è mancato molto nelle ultime partite. Ha lavorato bene e oggi farà l’intero allenamento con la squadra, come de Vrij. Vedremo e valuteremo dopo la rifinitura: sarebbe un recupero importante”.

CRITICHE – ”So distinguere le critiche, quelle costruttive dalle altre. Fanno parte del gioco: quelle costruite ad arte non le prendo in considerazione. La gara di domani inciderà sul morale, non sui risultati anche perché dopo ci saranno ancora altre otto partite da giocare”.

FUTURO – ”Conte andato via senza certezze? Noi allenatori dipendiamo dai risultati e dalle prestazioni. Sono contentissimo e orgoglioso della scelta fatta a giugno, sapevo che avrei perso due giocatori importanti come Lukaku e Hakimi. Con il mio staff abbiamo fatto un grandissimo lavoro e certe prestazioni hanno alzato le aspettative. Le critiche sono normali: noi siamo ancora in corsa su diversi fronti e abbiamo già una coppa in bacheca”.

JUVE E ALLEGRI – ”La Juventus era già una grandissima squadra e con Vlahovic e Zakaria a gennaio si è rinforzata ulteriormente con due innesti di livello. La Juve però non ha solo Vlahovic: hanno anche altri ottimi attaccanti come Morata, Dybala e Kean, una rosa certamente di assoluto livello. Allegri dice che l’Inter è favorita per lo scudetto? Non c’è nessun problema con Max, c’è grande rispetto reciproco. Ognuno può avere la sua idea e può esprimerla in qualsiasi occasione”.