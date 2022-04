Non solo Dybala, addio Juventus: sta parlando con l’Inter

Non solo il possibile ‘tradimento’ di Paulo Dybala. Contatti con l’Inter per un altro big: tutti i dettagli

Dal campo al calciomercato: sono i giorni di Juventus e Inter, tra il derby d’Italia di domani sera e su tutti il futuro di Paulo Dybala, con Marotta in primissima fila per la firma dell’argentino a parametro zero.

Uno dei nomi più chiacchierati del momento è anche quello di Antonio Rudiger. Negli ultimi giorni si è infatti parlato anche di una trattativa di fatto chiusa con la Juventus. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it vanno però in un’altra direzione: una fonte interpellata ha definito “completamente false” le notizie che danno per fatto il matrimonio tra il difensore tedesco e la società bianconera. In questo senso, sono da registrare anche le parole di ieri di Thomas Tuchel: “Se fossi in qualsiasi altro club cercherei di incontrarlo e parlarci. Ma al momento è un nostro giocatore e abbiamo buone possibilità che resti qui da noi, una volta che la situazione sarà sistemata. Ora abbiamo le mani legate, non possiamo negoziare con lui o i suoi agenti, ma ho fiducia sulla sua permanenza”.

Calciomercato Juve, anche l’Inter in contatto con Rudiger

Ma non solo la Juventus. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, infatti, anche l’Inter avvierà i colloqui con Antonio Rudiger. La situazione societaria del Chelsea sta avvantaggiando tutte le pretendenti, e anche la dirigenza nerazzurra sarebbe così intenzionata ad avviare i contatti con l’entourage dell’ex Roma. La Juve è dunque avvisata.