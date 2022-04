Inzaghi prepara la sorpresa: doppia novità in vista di Juve-Inter

Juve-Inter di domenica sera rappresenta uno snodo cruciale per il campionato. Inzaghi spera di recuperare un elemento fondamentale, le novità di oggi

Juve-Inter è sempre più vicina e per forza di cose rappresenta un crocevia decisivo in vista dello scudetto. I nerazzurri vengono da un periodo di forma negativo che li ha portati a perdere diversi punti e a essere sorpassati in vetta alla classifica.

Si può dire il contrario per gli uomini di Massimiliano Allegri. Dopo un avvio a rilento, i bianconeri hanno intrapreso, soprattutto dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic, una clamorosa rimonta. Complice anche il rallentamento delle squadre di vertice, la Vecchia Signora può sperare di tornare in gioco nella corsa scudetto. E in molti non ci avrebbero scommesso. In vista del big match contro i torinesi, però, Simone Inzaghi potrebbe dover fare a meno di due uomini essenziali per i nerazzurri.

Juve-Inter, gli ultimi aggiornamenti su Brozovic e de Vrij

Marcelo Brozovic corre verso la Juve. Il centrocampista croato ha dimostrato in più occasioni quanto sia fondamentale per l’Inter: il croato ha svolto l’intero allenamento di oggi con la squadra. Sempre personalizzato invece per Stefan de Vrij, la cui convocazione è in bilico per il big match. L’olandese ha lavorato con più intensità, domani rifinitura decisiva. Quindi, possiamo dire che le sensazioni di ieri vengono confermate dal lavoro oggi sul campo: un tentativo in extremis per Brozovic sarà fatto, più dietro de Vrij sulla via che porta al recupero.