Il big salta Juve-Inter: Inzaghi ha l’asso nella manica per bloccare Vlahovic

Juve-Inter sarà una partita decisiva per il finale di stagione. Inzaghi pensa a come fermare Dusan Vlahovic: ecco il piano dell’allenatore

La notte del tre aprile è di quelle che si cerchiano in rosso, per tutto il calcio italiano. Una notte per uomini veri, per calciatori di grinta e qualità, per i tattici e per i talentuosi. È la notte di Juve-Inter e questo già basta a definirla, per tutto ciò che significa.

Una partita talmente importante che guarda al passato, al presente e anche con uno schizzo verso il futuro, quasi profetico. Il passato è quello dei punti in classifica conquistati, quelli che rendono il derby d’Italia uno scontro diretto a tutti gli effetti; il presente è il campo e tutto ciò che ne consegue; il futuro è il calciomercato, che si intreccia con la tattica come in un abbraccio. Ma partiamo dalle ultime novità, anche in chiave formazione, e poi vi spieghiamo cosa intendiamo. Simone Inzaghi, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Stefan de Vrij. Il centrale, infatti, è ancora alle prese con i problemi fisici e, a meno di recuperi al limite del miracoloso, dovrebbe saltare il big match. L’allenatore nerazzurro, però, sta già studiando la mossa giusta per sostituirlo.

Juve-Inter, Skriniar nel cuore della difesa per bloccare Vlahovic

Prove di futuro in casa Inter. A fine stagione, infatti, de Vrij potrebbe dire addio e in quel caso potrebbe concretizzarsi e definirsi l’assalto a Gleison Bremer, dominante con la maglia del Torino e da tempo nel mirino dei nerazzurri. In quel caso, sarebbe Milan Skriniar, come già avvenuto in più occasioni nel corso di questa stagione, a scalare al centro, con il nuovo acquisto brasiliano a occupare il centro-destra nella difesa a tre.

Uno scenario che potrebbe ripetersi anche in Juve-Inter. In caso di forfait di de Vrij, sarebbe proprio l’ex Sampdoria a presidiare il cuore della retroguardia. Una scelta che non sarebbe casuale: Inzaghi, in quel caso, catechizzerebbe Skriniar, praticamente a uomo su Dusan Vlahovic, nel tentativo di bloccare una delle armi principali a disposizione di Massimiliano Allegri. Un duello magnifico come è magnifico il derby d’Italia, tanto che non ce la sentiamo di ipotizzare chi avrebbe la meglio. La speranza è che vinca comunque lo spettacolo.