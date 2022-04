Mbappe al Milan, il pesce ha abboccato

Mbappé non andrà certamente al Milan, ma ecco cos’è successo tra i tifosi questa mattina

In un Milan d’altri tempi e in un calcio integro dalle nuove potenze economiche, non sarebbe stato proibitivo per i rossoneri un colpo alla Mbappé. Il vero guaio oggi riguarda le cifre che gravitano non solo intorno a certi cartellini, ma anche in relazione ai costi per commissioni ed ingaggio. Fattori che rendono utopico lo sbarco di un centravanti del suo calibro non solo a Milanello, ma in qualsiasi altro club di Serie A.

Kylian Mbappé quasi sicuramente la prossima estate lascerà il Paris Saint Germain a costo zero. Il suo contratto con il club parigini va infatti in scadenza a giugno e l’ennesima delusione incassata in Champions League agli ottavi di finale contro il Real Madrid, potrebbe aver convinto definitivamente il talento del ’98 a lasciare la Francia e sposare finalmente il progetto dei ‘blancos’.

Un colpo durissimo per il presidente Al-Khelaïfi che per ‘scipparlo’ al Monaco aveva sborsato circa 180 milioni di euro nell’estate del 2017 e che rischia non solo l’addio del francese a costo zero, ma soprattutto la beffa Real, considerata la grande rivalità nutrita nei confronti di Florentino Perez e mai nascosta.

Calciomercato Milan, Mbappe il sogno proibito dei tifosi

Nella giornata del 1° aprile, in cui per eccellenza si celebra lo scherzo, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale colpo tra quelli ‘quasi’ irrealizzabili vorrebbero venisse portato a termine dai loro club. Sebbene la battaglia tiratissima a suon di voti su Twitter, a trionfare è stata l’operazione Kylian Mbappe al Milan con il 39,6%.

Diversi voti più giù il sogno Salah alla Juventus (29,2%) senz’altro il meno irrealistico tra i calciatori presi in considerazione in virtù delle ultime voci di mercato sull’egiziano. Completa il podio Haaland che ad un’Inter (20,8%) in cerca di nuovi gol farebbe parecchio comodo, mentre al quarto posto si posizione Dybala al Napoli (10,4%), la suggestione nel segno di Maradona.