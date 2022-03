Accordo a 55 milioni: svolta improvvisa per Salah-Juve

Mohamed Salah sarebbe il grande sogno di calciomercato della Juventus. L’egiziano è in scadenza col Liverpool a giugno 2023

Mohamed Salah sarebbe il grande desiderio di calciomercato della Juventus. L’egiziano ex Fiorentina e Roma ideale, anzi perfetto per il 4-3-3 su cui vuole puntare Allegri a partire della prossima stagione. I bianconeri avrebbero già fatto un sondaggio per il classe ’92 in scadenza a giugno 2023 col Liverpool. Al momento le parti sono distanti per quanto riguarda il rinnovo e questo potrebbe far sperare il club targato Exor.

Non solo lo stand-by per il prolungamento, un altro aspetto che renderebbe meno impossibile l’operazione è la scelta dell’erede da parte dei ‘Reds’. Una scelta già fatta, stando alle ultime indiscrezioni di ‘Fichajes.net’: il nome per il dopo Salah sarebbe quello di Moussa Diaby, 22enne francese del Bayer Leverkusen che vanta estimatori anche qui in Italia, probabilmente anche fra la dirigenza de ‘La Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Salah meno impossibile: il Liverpool ha scelto Diaby per l’eredità dell’egiziano

Il Liverpool fa sul serio per Diaby, tanto che è pronto a sfidare le altre big della Premier e forse anche il Paris Saint-Germain, il quale troppo presto rinunciò a lui. Peraltro per appena 15 milioni di euro. In tre anni il valore dell’esterno parigino, autore quest’anno di 16 gol e 9 assist, si è molto più che triplicato. La medesima fonte spagnola parla di valutazione fissata a 55 milioni di euro. A questa cifra il Liverpool si accorderebbe col Bayer, regalando a Klopp il post Salah e una possibilità in più alla Juve, tenuto sempre conto però del grande ostacolo relativo all’ingaggio (circa 12 milioni di euro netti) dello stesso 29enne di Nagrig. E pure del Liverpool, che di certo non regalerebbe il cartellino…