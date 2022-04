Dybala ha cambiato idea: dice sì alla sua nuova squadra

Riflettori puntati su Paulo Dybala nel Derby d’Italia di domenica sera tra Juventus e Inter: nerazzurri in pressing sul fantasista argentino che a fine stagione lascerà Torino

Paulo Dybala sarà ovviamente l’osservato speciale del big match di domenica sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter.

Il fantasista argentino a fine stagione lascerà la ‘Vecchia Signora’ dopo la rottura sul rinnovo di contratto e di fronte avrà quella che potrebbe essere la sua nuova squadra in estate. L’estimatore Marotta valuta un possibile assalto all’ex Palermo per il momento solo sondato dalla dirigenza interista.

Un Derby d’Italia che potrebbe essere quindi un crocevia nella carriera della ‘Joya’ che piace comunque ad altre big estere in Europa. Come l’Inter, infatti, nessuno al momento ha fatto dei passi in avanti concreti e il Bayern Monaco tra le altre ha allontanato un ipotetico approdo del giocatore in Germania come rivelatovi in esclusiva da Calciomercato.it.

In attesa di trovare una nuova sistemazione, Dybala vuole chiudere al meglio la sua esperienza a Torino e magari farsi rimpiangere da Allegri e dirigenza. Il tecnico bianconero non ha ancora sciolto i dubbi di formazione, con l’argentino che rischia almeno dal primo minuto l’esclusione in favore di Morata e Cuadrado nel tridente con Vlahovic. Il classe ’93 di Laguna Larga proverà da titolare o a partita in corso ad essere decisivo e ‘convincere’ definitivamente l’Inter e Marotta anche in chiave futuro.

Calciomercato Juventus, Dybala chiama l’Inter: il retroscena prima del Derby d’Italia

Stavolta, rispetto al passato, Dybala sarebbe aperto senza preclusione ad un possibile approdo a Milano sponda nerazzurra come scrive ‘La Repubblica’. A differenze invece dell’estate 2019, quando disse di no alle lusinghe dell’Inter oltre ovviamente a chiudere le porte anche al Manchester United e a far saltare lo scambio con Lukaku. Tra presente e futuro, c’è una certezza per Dybala: il Derby d’Italia di domenica prossima sarà l’ultimo all’Allianz Stadium con la maglia bianconera.