Sogno Mondiale e doppietta per Juve e Inter: incrocio da 110 milioni

Sono le ore del sorteggio per i prossimi Mondiali in Qatar. Uno scontro particolarmente importante è all’orizzonte, con Juve e Inter pronte a sfidarsi sul calciomercato

La suggestione, l’atmosfera (anche un po’ nuova) e il sogno che per le squadre in lizza rappresentano i Mondiali in Qatar ci fanno affermare senza timore che tutto sarà speciale.

L’Italia non ci sarà, però. E ciò rappresenta una ferita ancora apertissima per l’intero movimento e tutti i tifosi azzurri. Forse anche un po’ di più dopo la vittoria degli Europei e con la consapevolezza di essere superiori a tanti che, invece, ci saranno e sicuramente di aver sbagliato troppo. Comunque il calcio va avanti e se si guarda ai sorteggi appena terminati uno degli scontri più attesi che avremo modo di vivere nei gironi è certamente quello tra Brasile e Serbia. Due nazionali diverse e che basano i loro punti su stili di calcio differenti, ma in cui un po’ di Serie A dovremmo ritrovarla. Una convocazione in verdeoro spera di averlo guadagnata Gleison Bremer, ancora non nel giro, ma che in estate si trasferirà quasi sicuramente in una big e potrebbe vivere il grande salto anche a livello di nazionali. Situazione diversa per Sergej Milinkovic-Savic che, invece, della Serbia è uno dei grandi protagonisti.

Da Brasile-Serbia a Juve-Inter: destini incrociati per Milinkovic e Bremer

Restiamo sul centrocampista. Oggi vi abbiamo riportato quanto sia concreto l’interessamento del Manchester United per il calciatore, la cui valutazione da parte di Claudio Lotito è di 70 milioni di euro. Potrebbe davvero essere l’estate dell’addio alla Lazio e sul ragazzo c’è anche la Juve: i bianconeri potrebbero tentare di sbaragliare la concorrenza ricomponendo la coppia con Dusan Vlahovic anche nelle squadre di club.

Per Bremer, invece, sarà bagarre perché il talento brasiliano della difesa lo merita dopo mesi da urlo al Torino. L’Inter, però, ha lavorato in maniera molto positiva con il ragazzo e sembra essere in pole per assicurarsene le prestazioni. La valutazione è schizzata a 40 milioni di euro, ma l’inserimento di alcune contropartite tecniche potrebbe fare la differenza. Perché il calcio è anche un po’ questo: incroci giusti e destini che si scontrano, anche per lenire che delusioni che bruciano di più.