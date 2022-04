La mega offerta è arrivata davvero, si chiude per Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, è un serio obiettivo di calciomercato del Manchester United: le ultimissime notizie sui trasferimenti

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio di Maurizio Sarri, è da anni ormai uno dei giocatori di maggior rilievo del campionato italiano di Serie A, ma anche del calcio europeo.

Il giocatore serbo, in quest’annata con la maglia del club biancoceleste, ha collezionato 8 reti nel campionato italiano di Serie A e fornito 9 assist ai suoi compagni di squadra. Milinkovic-Savic si sta confermando quindi anche in questa stagione e resta un serio obiettivo in sede di calciomercato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è da tempo un grandissimo estimatore e sta seguendo il giocatore serbo anche in vista della prossima estate. Un triangolo fra Milinkovic-Savic e Paul Pogba, centrocampista francese in scadenza di contratto con il Manchester United, potrebbe essere il vero leitmotiv dell’estate bianconera della squadra di Allegri.

Il Manchester United infatti, in vista dell’addio di Paul Pogba, è al lavoro per trovare un sostituto e il nome giusto potrebbe proprio essere quello di Sergej Milinkovic-Savic. La stella del calcio serbo sarà quindi il vero protagonista della prossima estate di calciomercato con i Red Devils pronti a fare follie per l’erede designato del polpo Paul.

Calciomercato, lo United fa sul serio per Milinkovic-Savic

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il Manchester United, per arrivare al cartellino di Milinkovic-Savic, avrebbe messo sul piatto una cifra attorno ai 60 milioni di euro. La Lazio di Lotito invece sembra intenzionata a chiedere 80 milioni di euro, una differenza di 20 milioni che però potrebbe arrivare ad un compromesso. La quadra si raggiungerebbe intorno ai 70 milioni di euro, una via di mezzo per l’arrivo di Milinkovic-Savic all’Old Trafford e, magari, un possibile approdo di Paul Pogba alla Juventus, con l’ostacolo che resta sempre l’ingaggio altissimo del francese.