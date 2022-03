Italia ripescata al Mondiale: la risposta della FIFA

Italia ripescata al Mondiale? Arriva la risposta ‘ufficiale’ della FIFA. Tutti i dettagli

Nelle ultime ore ha fatto parecchio rumore l’indiscrezione circolata sulla possibile esclusione dell’Iran dai Mondiali in Qatar. Voci che hanno riacceso le speranze dei tifosi azzurri.

“È la fiera dei sogni, escludo un’ipotesi del genere. Se si dovesse arrivare all’esclusione dell’Iran, la FIFA prenderà in esame la zona asiatica, quella in cui l’Iran ha partecipato”. A CMIT TV, l’ex dirigente federale Antonello Valentini ha spento così i sogni dei tifosi italiani. La conferma definitiva è arrivata da Evelina Christillin, membro europeo della FIFA, che ha annunciato a ‘Rai Radio 1’: “Ieri qui in Qatar abbiamo avuto il consiglio della FIFA e oggi abbiamo fatto il Congresso, con tutte le delegazioni collegate compresa quella iraniana: né ieri né oggi si è parlato di una loro esclusione dal Mondiale. Non si è fatto nessun riferimento a quanto avvenuto in Iran e comunque se pure fossero stati esclusi al loro posto sarebbe entrata una squadra asiatica. Insomma, togliamoci dalla mente che l’Italia possa andare al Mondiale, è impossibile che la nostra nazionale venga ripescata“.