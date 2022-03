Iran squalificato, Italia al Mondiale: ecco cosa sta succedendo

In queste ore si è diffusa la voce di una possibile esclusione dell’Iran e un conseguente ripescaggio dell’Italia: ecco come stanno le cose



La ferita della mancata qualificazione al Mondiale per la seconda edizione consecutiva è ancora aperta e fa anche parecchio male. Su Mancini c’era qualche nube, ma il ct resta al suo posto per proseguire il percorso cominciato quattro anni fa.

Ma la sconfitta con la modesta Macedonia del Nord ha fatto comunque ripiombare tutti nel baratro, mettendoci di nuovo davanti a tutti i difetti del calcio italiano. L’insofferenza è tanta, forse anche per questo ha trovato terreno fertile l’ipotesi di un clamoroso ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali dopo i fatti in Iran. Che due giorni fa è tornato al centro delle polemiche nell’ambito della partita a Mashhad contro il Libano. Duemila donne, regolarmente munite di biglietto, non sono state infatti lasciate entrare allo stadio. Secondo alcuni media locali, addirittura le forze dell’ordine avrebbero utilizzato dello spray al peperoncino per tenerle lontane e impedirgli di assistere alla partita.

Italia ripescata al Mondiale dopo i fatti in Iran: la verità

Un episodio non nuovo per l’Iran, con la Fifa che aveva già avvisato la federazione, che a sua volta si è intanto scusata per l’accaduto. Si tratta di una violazione del regolamento, in quanto rientra nel caso di discriminazione. “Il Congresso può espellere un’associazione membro solo su richiesta del Consiglio” se: “viola gravemente gli Statuti, i regolamenti o le decisioni della Fifa”. “Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la Fifa deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario”, recita il regolamento. E in effetti un membro del consiglio della federcalcio iraniana ha dichiarato come arrivino “voci preoccupanti dalla Fifa e dalla confederazione asiatica”.

Nel caso estremo di una esclusione dell’Iran da Qatar 2022, sostanzialmente la Fifa sceglierebbe in maniera autonoma come sostituirlo e senza alcun vincolo. Facile quindi pensare (e sperare soprattutto) in un’Italia ripescata, soprattutto considerando che gli Azzurri hanno il ranking più alto tra le nazionali escluse dal Mondiale. Al tempo stesso bisogna però sottolineare che si tratta di una ipotesi remota a dire poco, che va anzi definita impossibile o quasi. In primis perché l’esclusione dell’Iran sembra davvero molto complicata, ma anche per un equilibrio continentale. A subentrare, infatti, sarebbe più logico fosse la perdente dello scontro decisivo tra Peru e la vincente dello spareggio Emirati-Australia. Con la possibilità anche di eventuali questioni ‘politiche’, con l’Italia che non ha grandi rapporti con la Fifa. Tradotto: l’Italia al 99,9% resterà fuori dal Mondiale.