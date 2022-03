CMIT TV | Iran a rischio esclusione dal Mondiale, Benzi: “Ecco cosa è successo”

Stefano Benzi ha spiegato il ‘caso’ Iran nella diretta Twitch della CMIT TV

Alla CMIT TV il collega Stefano Benzi ha spiegato cosa davvero è accaduto prima e durante Iran-Libano, sfida decisiva per la qualificazione a Qatar 2022 vinta 2-0 dalla Nazionale padrona di casa.

“La polizia iraniana avrebbe tenuto con la forza fuori dallo stadio delle donne (circa 2mila, stando alle notizie arrivate, ndr) utilizzando dello spray al peperoncino. E ci sarebbero stati degli incidenti – le parole di Benzi alla Tv di Calciomercato.it – Indipendentemente dai discorsi dei biglietti (e queste donne ne erano, a quanto pare, tutte in possesso), nella FIFA c’è una regola che se fai discriminazioni di razza e di genere non puoi partecipare alle competizioni internazionali. C’è una indagine in corso da parte della FIFA anche sul Senegal per quello che è accaduto ieri (lancio di pietre e non solo ai danni dei giocatori egiziani, vedi Salah). Queste inchieste potrebbero portare a delle sanzioni”.

Si parla ora di possibile esclusione dell’Iran dal Mondiale, con conseguente ripescaggio da parte della FIFA stessa, un ripescaggio che – come stabilito dall’art.6 del regolamento – sarebbe a sua esclusiva discrezione, senza la presenza di alcun criterio. Sui social e non solo in molti sono ora a sperare nell’esclusione dell’Iran – al momento solo una ipotesi – e nel conseguente ripescaggio dell’Italia di Mancini. Staremo a vedere