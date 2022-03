Un titolarissimo KO con la Juve: Inzaghi ha già pronto il sostituto

Torna il campionato con l’atteso Derby d’Italia tra Juventus e Inter: un big a rischio nell’undici di Simone Inzaghi

Un sorriso a metà quello di Simone Inzaghi in vista dal match da dentro o fuori di domenica sera contro la Juventus a Torino.

All’Allianz Stadium ‘quasi’ come una finale per l’Inter che dopo gli ultimi scivoloni in campionato non può permettersi ulteriori passi falsi per non perdere ulteriore contatto con la capolista Milan, adesso distante sei punti ma con una partita in più rispetto ai cugini nerazzurri.

Inzaghi tra oggi e domani ritroverà tutti i nazionali e nei giorni che precedono il Derby d’Italia scioglierà gli ultimi dubbi sulle condizioni di due titolarissimi come Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Continua a filtrare ottimismo per il faro croato che già oggi potrebbe aggregarsi in gruppo per una parte dell’allenamento ad Appiano Gentile. Brozovic ha saltato le ultime due gare di campionato e per il tecnico piacentino sarebbe un recupero fondamentale, considerano anche la difficoltà di trovare un rimpiazzo all’altezza in cabina di regia.

Juventus-Inter, slitta il recupero di de Vrij: carta D’Ambrosio per Inzaghi

Un po’ diversa invece la situazione di de Vrij, con il quale si procede con prudenza. L’infortunio muscolare rimediato nella trasferta di Champions a Liverpool non è stato ancora smaltito del tutto dall’ex Lazio che continua con un lavoro personalizzato al Suning Centre. La rifinitura di sabato sarà decisiva per l’olandese, anche se c’è la sensazione che Inzaghi e lo staff medico non vogliano correre rischi per non evitare eventuali ricadute e pregiudicare il finale di stagione del difensore. Senza de Vrij nell’undici titolare anti-Juve, D’Ambrosio è favorito su Ranocchia per completare il trio difensivo con Skriniar e Bastoni.