Giorni decisivi in vista della Juve: due spine per Inzaghi

L’Inter prepara il Derby d’Italia di domenica sera contro la Juventus: due dubbi di formazione per Inzaghi in vista del match di Torino

L’Inter piano piano ritrova tutti i nazionali, con Simone Inzaghi che avrà l’intero gruppo a disposizione nella giornata di venerdì con il rientro alla base dei sudamericani.

I nerazzurri sono attesi dal sentitissimo Derby d’Italia contro la Juventus, partita da non sbagliare per non perdere ulteriore terreno per la corsa scudetto e dal Milan capolista. Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij tengono però sempre sulle spinge il tecnico piacentino in vista del Derby d’Italia dell’Allianz Stadium.

Anche nell’allenamento odierno ad Appiano Gentile i due pilastri dello scacchiere interista si sono allenati lontano dal resto dei compagni. Sia il croato che l’olandese hanno svolto una seduta personalizzata, rimandando il ritorno in gruppo. Filtra maggiore fiducia per Brozovic che tra domani e venerdì potrebbe svolgere parte del lavoro con la squadra ed essere così del match domenica sera di fronte alla Juve di Allegri.

C’è un po’ più di prudenza invece per de Vrij, con lo staff medico e Inzaghi che non vogliono rischiare ricadute per l’ex Lazio dopo l’infortunio muscolare accusato nella trasferta di Champions League con il Liverpool. Decisivi saranno i prossimi giorni e in particolare la rifinitura di sabato per sciogliere i dubbi sulla possibile convocazione del difensore per la trasferta di Torino. Se de Vrij non riuscisse a recuperare per partire dal primo minuto, D’Ambrosio sarebbe favorito per una maglia da titolare insieme a Skriniar e Bastoni. Pochi dubbi invece per Inzaghi in attacco: Dzeko e Lautaro Martinez (pienamente ristabilitosi dal Covid-19) cercheranno di scardinare la difesa della Juventus.