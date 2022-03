Inter, altra tegola dopo Lautaro Martinez: UFFICIALE nuovo positivo al Covid

L’Inter affronterà la Juventus nel prossimo turno di Serie A, dopo la pausa delle Nazionali. Altro positivo al Covid in casa nerazzurra

Il Covid non lascia tregua al calcio e quindi anche alla società di Serie A. A farne le spese, in questi giorni, sembra essere in particolare l’Inter.

Il club nerazzurro, infatti, ha dovuto incassare la notizia della positività al virus di Lautaro Martinez, ma non è l’unica con cui la Beneamata deve fare i conti. Dopo l’argentino, infatti, una nuova tegola arriva direttamente dal ritiro delle Nazionali. Confermata ufficialmente la notizia della positività di Matias Vecino al Covid.

⚠️ 𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 Matías Vecino dio positivo de COVID-19. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/D2vVR5xjA5 — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 22, 2022

L’ex Fiorentina, quindi, non potrà prendere parte alle due gare del girone di qualificazione per Qatar 2022 contro Perù e Cile. Diego Alonso, al suo posto, ha convocato Fabricio Díaz, capitano della Sub 20 Celeste.