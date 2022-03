Milan, si complica il colpo: il rinnovo è UFFICIALE

Milan, si complica il possibile colpo in entrata: arriva l’ufficialità del rinnovo contrattuale

Per il posto da centrale difensivo da regalare a Stefano Pioli nella prossima stagione il Milan sta sondando diverse piste. Il futuro di Alessio Romagnoli sembra essere sempre più lontano da Milano, con il difensore che appare destinato a salutare a parametro zero, destinazione (molto probabilmente) Lazio.

Nella rosa rossonera rientrerà sì Kjaer, ma l’addio di Romagnoli obbligherà la dirigenza a fiondarsi sul mercato per aggiungere un quinto centrale alla rosa di Pioli. Impossibile infatti affrontare la stagione con i soli Tomori, Kalulu, Gabbia e, appunto Kjaer, di rientro tra l’altro da un grave infortunio. Tutti e quattro i centrali hanno una peculiarità: nessuno di loro è mancino. Per questo il Milan si sta concentrando su un nuovo difensore, preferibilmente di piede sinistro. Il preferito resta Sven Botman, per cui lo scorso febbraio c’è stato un incontro con l’entourage del giocatore.

Milan, UFFICIALE il rinnovo di Esteve con il Montpellier

Il centrale olandese ha un prezzo parecchio elevato, ma il Milan sta lavorando da tempo ad un suo arrivo e non c’è da dimenticare come i rapporti con il Lille siano davvero ottimi. Tra le altre pedine sondate, sempre in Francia, c’è il giovanissimo Maxime Esteve: piede sinistro, fisico imponente e 20 anni ancora da compiere. Il transalpino è un prodotto del settore giovanile del Montpellier: il Milan lo ha visionato anche a gennaio, ma la strada per arrivare a lui sembra farsi piuttosto complessa.

Esteve ha infatti rinnovato il proprio contratto con la società arancio-blu. La durata del prolungamento ancora non è stata resa nota, ma la firma del ragazzo complica e non poco un eventuale acquisto, con il valore del cartellino che va, inevitabilmente, ad alzarsi. Il nome non va certamente escluso dai radar rossoneri, ma le possibilità di vedere il ragazzo a Milano sembrano calare. Queste le parole del presidente transalpino Nicollin dopo l’ufficialità della firma del giocatore: “Sono felice che un ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile abbia trovato spazio e stia facendo progressi in prima squadra. Il rinnovo è un segno di fiducia da parte nostra nei suoi confronti, ma anche suo nei confronti della società”.