Allegri e Mourinho infiammano il mercato: doppio affare da 60 milioni

Si infiamma l’asse di mercato tra Juventus e Roma con Nicolò Zaniolo che non sarebbe l’unico calciatore sul tavolo delle possibili trattative

La Juventus tornerà in campo domenica sera per affrontare l’Inter in una sfida d’alta classifica che può valere una fetta di questo rush finale. Una gara che misura le reali ambizioni dei bianconeri, che intanto con la propria dirigenza sono già da tempo al lavoro sulla prossima sessione di calciomercato. Il punto di partenza sono i rinnovi di contratto, con Paulo Dybala primo addio certo che andrà chiaramente sostituito a dovere.

Diversi i profili già accostati alla Juve per andare a rimpiazzare in attacco l’argentino con Nicolò Zaniolo tra i più quotati nell’ultimo periodo. Si parla tanto del giovane giallorosso che quest’anno con Mourinho sta agendo anche in un ruolo più avanzato da seconda punta pura alle spalle di Abraham.

Calciomercato Juventus, si scalda l’asse con la Roma: Cristante con Zaniolo

Eppure Zaniolo non sarebbe l’unico eventuale tassello che la Juventus ha messo nel mirino da casa Roma. I giallorossi infatti devono valutare la situazione anche di Bryan Cristante, centrocampista reduce anche da un gol con buona prestazione annessa in Nazionale che certamente avrà fatto felice Mourinho. L’incontro di febbraio scorso tra Tiago Pinto e il suo agente doveva chiarire le prospettive sul suo futuro, mettendo sul tavolo la situazione.

‘La Repubblica’ evidenzia come quelle intenzioni sembrano discordanti, e nel caso specifico i giallorossi abbiano piazzato su di lui un prezzo tra i 17 e i 20 milioni di euro per i quali valuterà offerte possibili. L’obiettivo della Roma, senza accordo per un rinnovo, è eventualmente quello di massimizzare il più possibile la sua eventuale cessione visto il grosso investimento di qualche anno fa. Il quotidiano sottolinea come la stessa Juventus ci stia facendo un pensierino essendo da sempre un pallino di Allegri che lo fece esordire da giovanissimo nel Milan. Cristante rientra perfettamente per costi e ingaggio nei parametri juventini e non è da escludere un asse estiva complessiva con Zaniolo da circa 60 milioni di euro. Se sul centrocampista la strada dell’addio sembra già più delineata, su Zaniolo invece la Roma dovrà ancora fare valutazioni.