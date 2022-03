CMIT TV | L’annuncio su Zaniolo: “Nuovo 10 della Juve, perché no?”

La prova di ieri sera con la Nazionale è stata opaca, ma il suo nome rimane attivo sul mercato

Un rapporto con José Mourinho mai davvero decollato e un grande potenziale economico sul mercato: questi due ingredienti messi insieme potrebbero riaccendere l’addio di Nicolò Zaniolo dalla capitale.

Un talento del genere chiaramente farebbe comodo a tutta la Serie A e non solo, visto che anche all’estero da anni si sono accorti delle grandi capacità tecniche del romanista. Chi l’ha visto spiccare il volo nella prima avventura davvero importante da professionista, è il direttore sportivo della Virtus Entella Matteo Superbi, intervenuto in diretta sulla CMIT TV: “Ha fatto un percorso molto importante e veloce, ma le dinamiche da vicino non le conosco. Nicolò da noi è stato solo 10 mesi, ma si vedeva subito che avrebbe potuto fare una grande carriera. E’ sempre stato un po’ esuberante come carattere, non proprio il classico ragazzo gentile. Ma spesso questo aspetto è sinonimo di spiccata personalità, ma devo dire che con noi non c’è stato alcun tipo di problema nella sua gestione. Non l’avevo selezionato io, ma è stato fatto dal settore giovanile. Io l’ho visto dopo e gli ho chiesto subito come avevano fatto a prenderlo, si vedeva che era un giocatore importante e ha fatto 8/10 presenze in Serie B in una squadra che ha sfiorato i playoff. A fine anno avevo la fila delle squadre che mi chiedevano Zaniolo”.

Un giocatore dalle potenzialità ancora non del tutto espresse, spesso criticato per via di un carattere che il ds Superbi ha definito ‘esuberante’: “Non credo che condiziona la sua carriera, ma quando ha un comportamento un po’ fuori dalle righe diventa fondamentale la gestione dell’allenatore. Devo dire che se bilancia questo aspetto, può avere un grandissimo rendimento. Lui è il primo a rendersi conto se sbaglia, se trova dalla sua parte un allenatore che lo bacchetta quando merita e che lo stima se fa bene, allora dal ragazzo si ottiene il massimo”.

Calciomercato Juventus, il ds Superbi: “Zaniolo vale un top club”

Il direttore, però, non è d’accordo con chi attacca Zaniolo per lo scarso altruismo: “Ha dei numeri da solista, però secondo me la grande caratteristica di Zaniolo è che può ricoprire due o tre ruoli indifferentemente, a seconda del sistema del gioco. Credo che un ’99 di quel livello lì possa valere 50 milioni, non credo di dire una cosa sbagliata. Sarà più una scelta della Roma che deciderà cosa fare con Zaniolo, ma il valore è quello. Non mi stupirei se venisse acquistato da una squadra inglese di livello, la vera incognita è che pur essendo molto giovane ha già subito due interventi importanti. Gli auguro di stare bene, di aver dato tutto in termini di infortuni”.

E sulle voci che lo vedrebbero alla Juventus: “Nuovo numero 10 della Juve? Perché no. Sono due calciatori con caratteristiche diverse. Dybala è veloce e molto tecnico, Nicolò ha ottima tecnica ma grande fisicità. La palla passa a Mourinho e alla Roma, a volte bisogna fare cessioni a malincuore per il bilancio. Non mi stupirei se ci fossero club come la Juve, il Tottenham o il Manchester. E’ comunque un investimento da grandi squadre”.

Infine, Superbi è tornato all’estate della cessione di Zaniolo all’Inter: “E’ stata una decisione assolutamente corretta. La nostra società è un grande trampolino di lancio, ma quando ci sono le migliori squadre si fa fatica a convincere i giocatori a restare all’Entella. E’ accaduto per lui, così come per Mota Carvalho ad esempio. Ora stiamo facendo la stessa con Koutsoupias”.