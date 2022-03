CM.IT | Affare a rischio per la Juve: 8 milioni e ‘chiamata’ del tecnico

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista un big del Chelsea che i bianconeri provano a regalare ad Allegri

Rudiger rischia di complicarsi. La Juve è forte da tempo sul tedesco in scadenza col Chelsea, ma l’ingresso in scena del Barcellona – testimoniato dall’incontro tra il fratello-agente dell’ex Roma e il Ds blaugrana Alemany durato circa tre ore – rende ulteriormente in salita la strada che porta alla firma del ventinovenne nativo di Berlino.

Come raccolto da Calciomercato.it, il Barça (ormai esperto di affari a zero, l’ultimo è Kessie) fa sul serio e può soddisfare le richieste economiche del difensore (e di chi lo rappresenta, vedi commissioni), ovvero un contratto da 8 milioni di euro netti comprensivi di qualche bonus. Al Chelsea, che ha ancora qualche chance di non perderlo a zero, a patto che in breve tempo arrivi un nuovo padrone, ne guadagna un paio in meno.

Calciomercato Juventus, soldi ma anche appeal e ‘fattore’ Xavi: per Rudiger il Barcellona può sbaragliare la concorrenza

Non solo dal punto di vista economico, i catalani hanno un forte ascendente pure sul piano sportivo. Appeal internazionale e progetto tecnico ambizioso targato Xavi: può bastare una sua telefonata per far sciogliere gli ultimi dubbi, ammesso che ce ne siano. La Juve comunque non la diamo per morta, il pressing dei bianconeri è concreto anche se finora non ha portato all’accordo, alla fumata bianca. Così come Psg, Real Madrid e Bayern.