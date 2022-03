Riunione fiume per la firma, agente in città e addio Juve

Nelle scorse ore sarebbe avvenuto un incontro lampo tra un top club e un calciatore seguito dalla Juventus: allarme per i bianconeri

A prescindere da come finirà la stagione in corso, la Juventus ha in mente più di un intervento nella rosa in vista della prossima finestra di calciomercato. I numerosi scivoloni accumulati, su tutti quello in Champions League col Villarreal, obbligano la società a sviluppare ampie riflessione sul futuro della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

I miglioramenti col tecnico livornese si sono visti rispetto ai primi mesi, ma un vero e proprio cambio di passo finora non c’è stato. Ancor prima che pensare all’allenatore, seppur indubbiamente responsabile, è necessario dunque esaminare attentamente il valore reale dei calciatori attualmente a disposizione. È il lavoro che fondamentalmente stanno portando avanti Cherubini e Arrivabene da tempo, fino ad arrivare all’addio a parametro zero di Paulo Dybala. Qualcosa, poi, verrà fatto sicuramente pure nella retroguardia. Impossibile continuare ad appoggiarsi sulle spalle dei senatori Chiellini e Bonucci, senza contare che il centrale ex Fiorentina potrebbe anche dire addio al calcio in assenza del Mondiale. Il profilo preferito da affiancare a de Ligt, come noto, è quello di Antonio Rudiger.

Calciomercato Juventus, blitz della big per Rudiger: incontro con l’agente

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il tedesco interessa parecchio alla Juventus ma non c’è ancora alcun accordo tra le parti in causa. Per cui il passaggio a Torino è tutt’altro che scontato, in più sarebbe subentrato un nuovo pericolo nelle ultime ore. Stando a quanto si apprende da ‘Sky Sports’, infatti, il Barcellona si è inserito prepotentemente nella corsa. Ieri sera pare sia avvenuto un incontro segreto tra Alemany, direttore sportivo dei blaugrana, e l’agente del calciatore. L’appuntamento ha avuto luogo nell’hotel ‘The Barcelona Edition’ ed è durato tre ore.

Il club spagnolo, al quale è stato accostato de Ligt ripetutamente nel recente passato, ora fa sul serio per il classe ’93. La priorità di Rudiger, ad ogni modo, resterebbe il rinnovo col Chelsea, in attesa di conoscere la decisione circa la vendita del club. Nel frattempo la concorrenza si fa sempre più fitta e preoccupante per la Juventus.