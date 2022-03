Allegri lo scarica per l’erede di Dybala: Inter e Milan sono fuori

Paulo Dybala lascerà la Juventus a fine stagione: il club bianconero e Allegri a caccia sul mercato dell’erede del numero dieci argentino

Si accende in casa Juventus la corsa per raccogliere l’eredità di Paulo Dybala, che fine stagione lascerà dopo sette anni la ‘Vecchia Signora’ dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Tra i nomi più gettonati sulla lista degli acquisti della dirigenza della Continassa, oltre a Zaniolo, rimane vivo l’interesse per Giacomo Raspadori, protagonista di recente anche in Nazionale con la doppietta firmata nell’amichevole contro la Turchia. Il baby classe 2000 piace da tempo al Football Director Cherubini che potrebbe ripetere un’operazione in stile Locatelli: prestito a cifre basse con diritto di riscatto/obbligo dilazionato nel tempo e non prima del 2023 come sottolinea ‘Tuttosport’.

Calciomercato Juventus, Kean verso l’addio: pressing su Raspadori

Il prezzo del cartellino di Raspadori sarebbe lievitato oltre i 30 milioni di euro, con il Sassuolo che ha rifiutato a gennaio un assegno da 25 milioni dal Newcastle in Premier League. La Juve sfrutterebbe gli ottimi uffici con il Dg emiliano Carnevali per battere la concorrenza, tra cui figurerebbe anche la Roma soprattutto in caso di divorzio da Zaniolo. Difficilmente, invece, Inter e Milan faranno parte della corsa visto che sarebbero concentrate su altri obiettivi in attacco. La ‘Vecchia Signora’ avrebbe già fatto dei sondaggi per il canterano del Sassuolo, senza però registrare per il momento incontri ufficiali tra le parti.

Inoltre la Juventus avrebbe necessità di piazzare Kean sul mercato con l’arrivo di Raspadori, considerando che i due giovani attaccanti sarebbero incompatibili nello scacchiere offensivo di Allegri. La dirigenza bianconera non sarebbe ancora entrata nel vivo sul tema futuro con l’entourage del giocatore, con il riscatto di Kean dall’Everton fissato a 28 milioni di euro. Sul classe 2000 ci sarebbero le attenzioni sempre del PSG per un eventuale ritorno sotto la Tour Eiffel.