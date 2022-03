Hazard al Milan, il piano segreto di Maldini è un altro

Il Milan mantiene contatti costanti con il Real Madrid, ma Maldini prepara la richiesta a sorpresa ai ‘Blancos’

Quello che il Milan ha messo in piedi con il Real Madrid è un asse che fin qui ha portato discrete soddisfazioni ai rossoneri. Il lavoro ‘diplomatico’ di Maldini e il carisma del dirigente ed ex leggenda del Diavolo ha dato i suoi frutti, e altri potrebbe darne nel prossimo futuro.

Dai ‘Blancos’, il Milan ha portato a casa un top di gamma nel suo ruolo come Theo Hernandez e un altro a livello potenziale come Brahim Diaz. Potenziale sia nel senso delle doti ancora da affinare completamente, sia nel senso di una permanenza in rossonero, per il futuro, ancora da definire. Il dialogo tra le società procede e ci sarà in programma a breve un incontro tra le parti per fare chiarezza. Il Milan vorrebbe rivedere al ribasso il prezzo di 22 milioni di euro per il riscatto, il Real Madrid potrebbe rinviare la questione all’anno prossimo. Ma sul tavolo, come già raccontato ieri, potrebbero esserci anche i nomi di Hazard e Jovic. Anche se il piano di Maldini sarebbe un altro.

Milan, non c’è Hazard nel mirino ma un altro nome

Secondo ‘Tuttosport’, sia il belga che il serbo non convincerebbero appieno. Le ultime annate dal rendimento a dir poco discontinuo non depongono a favore dei due grandi talenti, per quanto riguarda Hazard pesano anche le condizioni fisiche piuttosto precarie degli ultimi tempi. Il Milan potrebbe invece chiedere informazioni per Asensio, nome che potrebbe tornare d’attualità. E del resto la vacanza milanese del giocatore spagnolo di questi giorni potrebbe essere una casualità, come la spia di un certo interessamento. Il punto interrogativo è sull’ingaggio: Asensio guadagna poco più di 5 milioni di euro, fuori soglia per il limite che si è dato il Milan di circa 4,5 milioni, ma cifra raggiungibile con i bonus. Da capire poi quale sarà la richiesta economica effettiva da parte del Real, che pensa sì ad una cessione senza troppi rimpianti, ma intende anche monetizzare.