Nuovo asse con il Real Madrid, Maldini prepara la richiesta shock

Il Milan mantiene ottimi rapporti con il Real Madrid, Maldini pronto a incontrare nuovamente i ‘Blancos’: in arrivo una richiesta folle

Otto gare alla fine del campionato, il Milan è padrone del suo destino e va a caccia dello scudetto che manca ormai da undici stagioni. L’ultimo trionfo è datato 2011, la squadra di Pioli è in vetta da sola e può crederci davvero.

Da mantenere, a partire dal prossimo weekend, tre punti di vantaggio sul Napoli e altrettanti potenziali sull’Inter (a -6, ma con il match con il Bologna da recuperare). Il traguardo sembra alla portata, ma non va diminuita l’attenzione. Intanto, la società lavora, fuori dal campo, per una squadra sempre più competitiva nella prossima stagione, provando a fare meglio anche in Europa. Uno dei punti chiave, da questo punto di vista, è il riscatto di Brahim Diaz. Nonostante negli ultimi tempi il suo rendimento non sia stato eccezionale, la società crede nel giovane spagnolo. Ed è per questo che nei prossimi giorni Maldini incontrerà il Real Madrid, per discutere del suo riscatto. Stando a quanto riportato da ‘AS’, i rossoneri proveranno a chiedere uno sconto rispetto ai 22 milioni di euro chiesti dai ‘Blancos’, che al momento non intenderebbero però rinegoziare la cifra. L’incontro, tuttavia, non verterà soltanto sul futuro di Diaz.

Milan, non solo Brahim Diaz: idea Hazard per Maldini

Infatti, nei piani di Maldini e di Massara che lo accompagnerà, ci sarebbe l’idea di chiedere informazioni su un vecchio pallino come Luka Jovic e soprattutto su Eden Hazard. Sia il serbo che il belga, per usare un eufemismo, non stanno vivendo stagioni esaltanti in Spagna e l’ipotesi di un addio a fine stagione si fa sempre più probabile. Al ‘Bernabeu’ nessuno si strapperebbe i capelli all’idea di perderli e la cessione potrebbe anche avvenire a condizioni non particolarmente onerose.