“Stipendio da 4 milioni di euro” | L’Inter deve prendere Dybala

Continua il tormentone sul futuro d Paulo Dybala dopo il divorzio a fine stagione del numero dieci argentino con la Juventus

Tiene banco il futuro di Paulo Dybala dopo la rottura con la Juventus e il mancato rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

A fine stagione, dopo sette anni in bianconero, terminerà così il matrimonio tra il fantasista argentino e il club bianconero. Dybala domenica prossima incrocerà nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium l’Inter, una delle squadre più accreditate per assicurarsi le sue prestazioni. L’estimatore Marotta valuta attentamente la situazione dell’ex Palermo, pronto all’assalto decisivo se il club campione d’Italia dovesse sacrificare Lautaro Martinez sul mercato.

Un colpo che stuzzica sicuramente la fantasia dell’Inter, vista la possibilità di portarlo a parametro zero alla corte di Simone Inzaghi. Furio Focolari non ha dubbi sull’eventuale approdo della ‘Joya’ a Milano: “Uno come Dybala va preso. La Juve lo ha lasciato e l’Inter lo deve prendere“, sottolinea senza troppi giri di parole il giornalista a ‘Radio Radio’.

Calciomercato Inter, Paratici scarta Dybala per il Tottenham

Per Dybala c’è anche l’ipotesi estero e Premier League, anche se Tony Damascelli esclude un trasferimento del numero dieci in quel di Londra e precisamente al Tottenham: “Conoscendo l’idea di Paratici su Dybala, non lo prenderà mai. A meno che Dybala non si accontenti di 4 milioni di euro di salario, ma non lo farà mai“.

Il giornalista continua parlando a ‘Radio Radio’ delle tematiche di casa Inter: “Lautaro Martinez è un giocatore che ha più mercato ad esempio rispetto a Barella, è un attaccante che piace in Spagna, ma anche in Inghilterra. Se il suo allenatore glielo chiedesse, Paratici si muoverebbe magari per prenderlo. Per esprimersi al meglio gli serve una prima punta: l’Inter ha bisogno soprattutto di un centravanti sul mercato”.