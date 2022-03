Milan, due nuovi ko in Nazionale: Pioli in ansia per la corsa scudetto

Stefano Pioli preoccupato per le condizioni di due giocatori in nazionale: alla ripresa del campionato l’occasione è più unica che rara

Il Milan è pronto per lo sprint finale della stagione. La squadra di Pioli è a un passo dal Paradiso, in corsa per lo scudetto ma anche per la Coppa Italia. Ad aprile ci sarà il ritorno del derby con l’Inter dopo lo 0-0 dell’andata, una sfida sentitissima soprattutto in questa stagione per il duello in vetta.

Nelle prossime tre partite al rientro dalla sosta nazionali, il Milan può fare il pieno. Ha una grande occasione data dal calendario che almeno sulla carta è decisamente favorevole. I rossoneri affronteranno nell’ordine consecutivo Bologna, Torino e infine Genoa. Tre squadre insidiose, certo, ma comunque abbordabili soprattutto rispetto alle sfide che attendono l’Inter che se la vedrà con Juve, Verona e Spezia. E il Napoli attende invece Atalanta, Fiorentina e Roma. In teoria è questo il momento per piazzare l’allungo decisivo per lo scudetto, con un miniciclo che fa da preludio al ritorno di Coppa Italia e la sfida a Roma con la Lazio.

Milan, problemi fisici per Krunic e Florenzi: la situazione

Un peso fondamentale lo avranno anche le assenze e gli infortuni. In questo senso tutte sperano di non sentire brutte notizie dalle nazionali, anche se in queste ultime ore Pioli è leggermente in ansia. Ieri Rade Krunic ha riportato un piccolo infortunio con la Bosnia e oggi non si è allenato: al momento le sue condizioni non sembrano particolarmente allarmaneti ma vanno tenute sotto controllo. Al tempo stesso il ct azzurro Roberto Mancini ha spiegato che Alessandro Florenzi ha avuto un problema fisico e per questo non sarà a disposizione per la partita di domani contro la Turchia.

Il terzino rienterà a Milanello, per lui si dovrebbe trattare di un piccolo fastidio al ginocchio, ma per il momento anche qui nulla di grave. Lo staff medico del Milan è in contatto con quello di Bosnia e Italia e dovrà monitorare entrambe le situazioni con entrema cautela. Il momento è topico, in nazionale ci sono anche Giroud e Ibrahimovic, con lo svedese atteso dalla sfida con la Polonia decisiva per il Mondiale. Stefano Pioli non può permettersi infortunati, soprattutto con le poche alternative a disposizione e non sempre affidabili.