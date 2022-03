L’Inter sta perdendo Dybala, la big ha messo la freccia

L’Inter punta con decisione Paulo Dybala, Marotta al lavoro ma deve far presto: i nerazzurri subiscono il sorpasso

Paulo Dybala è atteso dalle ultime nove, forse dieci (dipende dall’eventuale finale di Coppa Italia) partite con la Juventus. Il mancato rinnovo di contratto sancisce l’addio ai bianconeri dopo sette stagioni.

La ‘Joya’ ha marchiato a fuoco la sua esperienza torinese con 113 gol totali, che gli valgono l’ingresso nella top ten storica. Gli mancano due gol per agganciare Roberto Baggio nella speciale classifica, dopo la pausa ci sarà la sfida con l’Inter, a cui, negli ultimi due anni e mezzo, ha segnato gol pesantissimi. Le due reti realizzate tra andata e ritorno nella stagione 2019/2020, di fatto, sono valse lo scudetto davanti alla squadra di Conte. A ottobre, un rigore fondamentale per strappare l’1-1 a San Siro. E ora, si va a caccia di un gol per il sorpasso in classifica ai nerazzurri e per sognare qualcosa di più. Proprio l’Inter è una delle squadre che potrebbe accogliere, nel prossimo futuro, l’argentino. Come raccontato da Calciomercato.it, Dybala per il momento non ha avuto offerte concrete, ma gli interessamenti ci sono. Lo stesso Dybala non ha ancora preso una decisione, ma ci sono diversi fattori che potrebbero influire.

Il futuro di Dybala è un tango tutto argentino: dipende da Lautaro, ma non solo

Per fargli ‘spazio’ in casa Inter, sarebbe necessaria, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico la cessione di Lautaro Martinez. La domanda è se i nerazzurri riusciranno nella missione prima dell’irruzione di un’altra squadra. Occhio all’Atletico Madrid, che può piazzare il sorpasso: Simeone gradirebbe eccome, l’amico e connazionale De Paul sponsorizza la causa dei ‘Colchoneros’. Come spiegato da ‘Tuttosport’, inoltre, Antun, dopo le lungaggini burocratiche patite in Italia, sta accelerando per acquisire la licenza per operare in Spagna. Non sono da escludere, al momento, anche le piste che portano al Psg (lì, bisognerà attendere la decisione di Messi) e in Premier League. Chi riuscirà a mettere per prima le mani sulla ‘Joya’?