“Vuole solo la Juve”: svolta improvvisa per Zaniolo

La Juventus a caccia del post Dybala, Cherubini punta ad un Vlahovic bis: vuole soltanto i bianconeri, offerte rifiutate

E’ caccia aperta. La Juventus, detto addio a Dybala, va alla ricerca di un sostituto. Il piano bianconero sembra abbastanza chiaro: trovare un calciatore che possa completare il tridente con Vlahovic e Chiesa, quando quest’ultimo tornerà dall’infortunio.

Le idee sono chiare, anche se di obiettivi ce ne sono tanti. Salah, ad esempio, sarebbe il profilo perfetto per Allegri anche se soffiarlo al Liverpool è abbastanza complicato.

Ed allora l’obiettivo principale è un altro e Cherubini studia il modo per poter centrare il bersaglio. L’idea sarebbe quella di ripetere l’operazione Vlahovic e il nome è quello di Nicolò Zaniolo. Non certo una sorpresa, visto che l’attaccante della Roma è da tempo nel mirino dei bianconeri. Ma la Juventus avrebbe un vantaggio per portare a termine l’affare, almeno stando a quanto riportato da ‘gazzetta.it’.

Calciomercato Juventus, piano Vlahovic per Zaniolo

La Juventus ha Zaniolo come primo obiettivo per l’attacco del prossimo anno. Legato alla Roma fino al 2024, il 22enne rappresenterebbe il profilo ideale per affiancare Vlahovic e Chiesa. Per il momento i giallorossi non hanno intenzione di rinnovare il contratto del calciatore e per cederlo – secondo la ‘rosea’ – servirebbe una cifra intorno ai sessanta milioni di euro.

La Juventus però, come detto, vuole replicare l’operazione Vlahovic e abbassare l’esborso cash. A favore dei bianconeri anche in questo caso la volontà del calciatore. Sempre secondo la stessa fonte, infatti, Zaniolo avrebbe rispedito al mittente alcuni interessamenti provenienti dall’estero. Nella sua testa c’è la Juventus e quest’estate l’idea potrebbe diventare realtà.