Si muove Allegri in prima persona: scacco matto all’Inter

Juventus e Inter duellano anche sul mercato e non solo in campo: c’è un obiettivo comune in vista della prossima estate

Derby d’Italia in campo ma non solo per Juventus e Inter che domenica prossima si sfideranno all’Allianz Stadium bel big match di Serie A.

Le due big italiane affilano le armi anche sul mercato perché c’è un obiettivo in comune in vista della prossima estate. Oggetto del contendere Davide Frattesi, gioiello della ricca bottega del Sassuolo che si sta mettendo in mostra con continuità anche nel massimo campionato dopo l’ottima stagione in B con la maglia del Monza.

A colpire Massimiliano Allegri proprio le prestazioni in Brianza del giocatore con il club dell’amico Galliani come scrive ‘Tuttosport’. Il tecnico bianconero segue dall’anno scorso con molta attenzione il classe ’99, profilo che ben si addice al calcio di Allegri. Un centrocampista ‘box to box’ di quelli che piacciono al mister della ‘Vecchia Signora’, con la Juventus pronta a replicare il colpo Locatelli con il Sassuolo dopo l’ultima trattativa estiva con Carnevali. Frattesi, autore finora di 4 reti in 31 presenze, è stato protagonista peraltro dell’impresa dei neroverdi segnando lo scorso ottobre all’Allianz Stadium davanti proprio ad Allegri.

Calciomercato Juventus, Allegri affila le armi per Frattesi: duello con l’Inter

La rivale Inter è da tempo su Frattesi sfruttando gli ottimi uffici tra Marotta e il Dg emiliano ma il sodalizio bianconero sarebbe adesso in corsia di sorpasso per assicurarsi l’ex Roma e Monza nel prossimo mercato estivo. Frattesi piace anche all’estero, soprattutto in Premier League, ma a meno di colpi di scena è destinato a restare in Serie A in caso d’addio al Sassuolo. Juve e Inter sono in prima fila pronte a duellare, con Allegri e i bianconeri che puntano decisi al sorpasso.