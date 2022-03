‘Sopravvalutato, non ci serve’: il gran rifiuto a Dybala

Paulo Dybala lascerà la Juventus a giugno a parametro zero: una big si tira fuori nella corsa al fantasista argentino

Il futuro di Paulo Dybala tiene inevitabilmente banco sul mercato dopo la rottura con la Juventus, successiva alla fumata nera nelle trattative per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Agli scenari sul numero dieci argentino è sempre attenta l’Inter dell’estimatore Marotta, con l’Ad nerazzurro che al momento lavora nell’ombra in attesa di capire il destino di Lautaro Martinez e valutare tutte le altre opportunità per il reparto offensivo di Inzaghi. Tanti sondaggi e approcci per Dybala (anche se ancora senza nessuna offerta concreta sul tavolo) anche dall’estero: PSG, Tottenham, Atletico Madrid, Arsenal e Barcellona.

La ‘Joya’ dovendo scegliere darebbe la precedenza alla Liga, un campionato che dà sempre lo affascina. Il Real Madrid non lo prenderebbe in considerazione, mentre il connazionale Simeone sarebbe molto tentato dal portarlo nella capitale spagnola dopo i corteggiamenti del passato. Il Barcellona invece, nonostante la stima del patron Laporta, resterebbe una pista non così calda come riporta il portale ‘El Nacional’. Il motivo? Per il tecnico Xavi, infatti, Dybala non sarebbe una priorità per la squadra catalana, un profilo sopravvalutato e non necessario per la ricostruzione del Barça.

Assist all’Inter: il Barcellona si tira fuori nella corsa a Dybala

Il fantasia ex Palermo fu accostato a più riprese qualche anno fa ai blaugrana dopo la cessione al PSG di Neymar, prima che Messi ponesse il veto al suo arrivo. Adesso è Xavi ad allontanare lo sbarco in Catalogna di Dybala, dando così indirettamente il via libera all’Atletico di Simeone e all’Inter. I ‘Colchoneros’, in attesa delle mosse nerazzurre di Marotta, sarebbero in prima fila per assicurarsi i servigi della ‘Joya’ dopo il divorzio dalla Juventus.