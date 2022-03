Dybala è un giocatore dell’Inter: ecco l’indizio che mancava

L’Inter è in prima fila per assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala a partire dalla prossima stagione dopo la rottura del numero dieci argentino con la Juventus

Paulo Dybala lascerà al termine della stagione la Juventus dopo la fumata nera sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la ‘Vecchia Signora’.

Le parti non hanno trovato l’accordo per la prosecuzione del matrimonio della ‘Joya’ con i colori bianconeri e la decisione è stata già ufficializzata nei giorni scorsi dall’Ad Arrivabene. Sul numero dieci argentino si muovono tante squadre: dall’Atletico Madrid dell’estimatore Simeone al PSG, passando per il Tottenham di Conte e Paratici. Senza dimenticare ovviamente il ‘debole’ per il fantasista classe ’93 dell’ammiratore Marotta che lo portò a Torino dal Palermo nell’estate 2015.

Adesso il CEO dell’Inter valuta la possibilità del colpo Dybala, considerando la ghiotta possibilità di prelevare il giocatore a parametro zero dopo la rottura con la rivale Juventus. Per il momento solo contatti e sondaggi con l’entourage del nazionale albiceleste, senza nessuna affondo concreto. Il club campione d’Italia deve infatti analizzare diversi aspetti dell’affare Dybala e non solo i pro di un eventuale approdo del mancino di Laguna Larga in nerazzurro. Gli oltre 7 milioni di euro netti d’ingaggio più bonus che chiede l’argentino spalmati per un contratto pluriennale rappresenterebbero una spesa onerosa per le casse di Zhang, così come le incognite legate alle condizioni fisiche del fantasista.

Calciomercato Inter, sacrificio Lautaro Martinez per il via libera a Dybala

Inoltre, l’Inter dovrebbe rivoluzionare il proprio reparto offensivo e non solo alla voce Sanchez come sottolinea ‘Tuttosport’. Dybala e Lautaro Martinez sarebbero infatti incompatibili, sia a livello economico che prettamente tecnico. Servirebbe quindi il sacrificio del ‘Toro’ per accogliere il connazionale alla corte di Simone Inzaghi la prossima estate. Uno scenario non così facile da incastrare per Marotta e Ausilio che dovrebbero chiudere anche in tempi rapidi la cessione di Lautaro, che cambierebbe maglia per non meno di 70 milioni. Un profilo del calibro di Dybala farebbe dimenticare in fretta l’addio dell’attuale numero dieci, con la ‘Joya’ che a livello di caratteristiche si sposterebbe al meglio con Dzeko o Scamacca, con quest’ultimo che resta il primo obiettivo alla casella centravanti.

Intanto le agenzie di scommesse lanciano Dybala verso l’Inter: la ‘Snai’ quota il suo arrivo ad appena 1.85, contro i 6.00 di Atletico e Barcellona. In Italia c’è anche l’ipotesi Milan, quotata a 9.00.