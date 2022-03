Doppio scambio italiano, affare da 70 milioni per l’Inter

Doppio scambio italiano per l’Inter, che valuta l’affare da 70 milioni di euro in vista del prossimo calciomercato estivo

Come anticipato da Calciomercato.it mesi fa, l’Inter studia l’acquisto di Scamacca e Frattesi dal Sassuolo. I due giovani italiani, considerati tra i migliori prospetti del calcio nostrano, nella stagione in corso hanno mostrato importanti progressi tanto da attirare le attenzioni delle migliori società di Serie A e non solo. I buoni rapporti tra Marotta e Carnevali potrebbero favorire i nerazzurri, ma per completare l’eventuale operazione serviranno cifre importanti.

Tra Inter e Sassuolo il dialogo è avviato ormai da tempo. Il bomber Gianluca Scamacca e il centrocampista Davide Frattesi, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sono valutati complessivamente circa 70 milioni di euro. La cifra sarebbe considerata troppo alta dai nerazzurri, pronti ad avvicinarsi in maniera sensibile proponendo un doppio scambio. Nell’eventuale affare potrebbero infatti rientrare anche Sensi e Pinamonti.

L’attaccante, autore finora di 9 centri in campionato, verrebbe valutato 25 milioni. Il regista, che tornerà dalla Sampdoria e partirà nuovamente, può essere ceduto per una quindicina di milioni; magari con il ritorno al Sassuolo potrebbe rilanciarsi definitivamente. Inserendo nell’operazione Pinamonti e Sensi, scrive dunque il giornale, la fumata bianca per Scamacca e Frattesi sarebbe più semplice e la folta concorrenza diventerebbe meno pericolosa.

Calciomercato Inter, Sensi e Pinamonti per Frattesi e Scamacca: le ultime

L’Inter può quindi anticipare le altre società cedendo Sensi e Pinamonti ai neroverdi. Qualora uno dei due non dovesse essere accettato da Carnevali, però, Marotta potrebbe proporre il cartellino di Agoume o Satriano.

Classe 1999, nella stagione in corso Scamacca si è messo in mostra con 13 gol e 1 assist in 30 presenze totali. Frattesi ha invece realizzato 4 gol e 3 assist in 31 partite. L’Inter mandiete caldo l’asse col Sassuolo e prova ad anticipare la folta concorrenza italiana e straniera.