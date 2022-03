Legame a doppia mandata con Conte: il futuro è già deciso

Un fedelissimo di Antonio Conte al Tottenham è legato a doppia mandata col destino del tecnico salentino: decisione già presa sul futuro

L’avventura di Antonio Conte al Tottenham è stata caratterizzata da diversi passi falsi fino ad ora. Conosciamo bene l’inesauribile voglia di vincere del tecnico salentino, ma gli ‘Spurs’ si sono dimostrati non all’altezza delle aspettative. La rosa attuale è sicuramente insufficiente per tornare a lottare a grandissimi livelli e il rischio di mancare la qualificazione alla prossima Champions League persiste.

Il mister ex Inter, dal canto suo, non è per nulla contento e lo ha fatto notare in maniera molto trasparente anche pubblicamente. Dopo lo sfogo in seguito all’ennesimo scivolone per mano del Burnley, si è acceso l’allarme – solo parzialmente rientrato – riguardo alla sua permanenza sulla panchina londinese. Qualcosa di importante, tra l’altro, si muove pure attorno, in particolare in Francia. Il PSG presumibilmente effettuerà cambiamenti radicali, per far fronte alla nuova bruciante eliminazione nella massima competizione europea (stavolta addirittura agli ottavi di finale). Oltre alle probabili modifiche nell’asset dirigenziale, il destino di Pochettino appare ormai segnato. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il sogno dei parigini per la guida tecnica porta il nome di Zinedine Zidane. Nel caso dovesse saltare l’arrivo di Zizou, il quale potrebbe diventare Ct della Francia dopo i Mondiali, non è da escludere che Al-Khelaifi decida di fiondarsi definitivamente su Conte.

Conte via dal Tottenham con Kane: decisione presa sul futuro

Dunque ad oggi non è possibile avere certezze, ma certamente la presenza del mister leccese a Londra il prossimo anno non va data per scontata. Oltre a Conte, resta in bilico anche il futuro di Harry Kane. Il bomber, dal ritiro della Nazionale, ha rivelato di essere concentrato a pieno sul raggiungimento degli obiettivi col Tottenham e di non pensare ad un’eventuale separazione.

L’agente Mario Cenolli, inoltre, ha parlato così del futuro di entrambi alla CMIT TV: “Per Conte dipende da quello che gli offrirà la società in termini di quanto potrà spendere per gli acquisti. Se dovesse andarsene, andrà via anche Kane, altrimenti resteranno entrambi. In caso di addio di Conte, vedo Kane allo United“. Insomma, Kane sarebbe legato a doppia mandata con Conte e il destino di entrambi è ancora tutto da scrivere.