CMIT TV | Allegri in bilico? “Tra Francia e Juventus. Lukaku infelice”

Intervenuto alla CMIT TV, ecco le rivelazioni dell’agente sul futuro di Lukaku e Allegri, ma anche sulla Nazionale

La disfatta della Nazionale di Mancini contro la Macedonia del Nord continua ad essere, purtroppo, al centro della cronaca sportiva. L’Italia non è riuscita a qualificarsi per la seconda volta consecutiva al Mondiale e in inverno guarderà alla tv le altre compagini sfidarsi in Qatar. A riguardo è intervenuto in diretta alla CMIT TV l’agente Mario Cenolli.

Cenolli non ha nascosto la sua delusione per l’uscita azzurra e ha puntato il dito contro alcune scelte del ct. “Secondo me ci sono state delle scelte sbagliate, è una mia opinione personale. Quel gol Donnarumma avrebbe dovuto salvarlo. Non sta facendo benissimo al Psg, meglio un Cragno che sta facendo bene, conosce l’ambiente, gioca tutte le settimane, ma solo per questa partita. Queste non sono gare come l’Europeo, hai gli elementi a disposizione per due giorni. Barella non l’avrei messo, non sta facendo bene. Non ho capito la scelta di far entrare Chiellini all’ultimo e lasciare Zaniolo in tribuna. Balotelli l’avrei convocato, anche soltanto per 20 minuti, avrebbe fatto un po’ di reparto da solo contro una difesa stanca. Sono gare singole nelle quali devi scegliere i migliori”.

CMIT TV, Cenolli: “Mancini in Francia, Zidane alla Juve”

A proposito del futuro di Mancini, Cenolli si è espresso così: “Lo vedrei bene o al Psg o al Manchester United, ma quest’ultimi sono già su Ten Hag. L’Arsenal no al 100%. Me lo immagino in Francia. Zidane? Penso la Francia, la Juventus anche, non si sa mai. Allegri? Non solo lui, il calcio italiano lo vedo un po’ male dopo la partita di ieri”.

Esperto di Premier, Cenolli ha parlato anche di mercato sull’asse Italia-Inghilterra: “Finora non c’è un accordo fra Liverpool e Salah, secondo me i ‘Reds’ valuteranno il tipo di risultati che otterranno e i soldi che entreranno. Il derby tra Tottenham e Arsenal c’è per Dybala“. Poi sul possibile ritorno di Lukaku: “Lui non è felice in Inghilterra, pensava di sfondare come all’Inter, ma questo non sta succedendo. Tutto dipende da cosa succede al Chelsea. Secondo me se vendono il club, ci saranno delle nuove valutazioni”. Oltre a Lukaku, di proprietà del Chelsea è anche Broja: “Tutta la Serie A e tutta la Bundesliga lo vogliono, molto dipende da quello che succederà al Chelsea”. Connazionale di Broja è l’empolese Asllani: “Lui è anche in Nazionale, ci ho parlato anche l’altro ieri. Non penso che andrà né all’Inter, né al Milan, ma non vi posso dire dove va, però resta in Italia. Il ragazzo deve andare in una società dove può giocare, si sta mettendo in mostra. Napoli? Non si sa mai… Ovviamente questa è una mia opinione”. Infine su Conte e Kane: “Per Conte dipende da quello che gli offrirà la società in termini di quanto potrà spendere sui giocatori. Se dovesse andarsene se ne andrà anche Kane, altrimenti resteranno entrambi. In caso di addio di Conte, vedo Kane allo United”.