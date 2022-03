Conte ora sa tutto, l’annuncio arriva in conferenza

Per Antonio Conte e il Tottenham arrivano parole importante: l’annuncio direttamente in conferenza

Per Antonio Conte arrivano parole importanti. Il Tottenham guarda anche al futuro e molto dipenderà da ciò che farà Harry Kane.

Che il manager salentino non voglia privarsi dell’attaccante inglese non è una cosa che sorprende, ma resta da vedere cosa accadrà davanti ad una eventuale offerta importante. A parlare del proprio futuro è lo stesso Kane dal ritiro della Nazionale inglese.

Il calciatore mette le cose in chiaro, rimandando qualsiasi scelta a dopo la fine della stagione: “La mia concentrazione è sulla stagione da concludere. Siamo ancora in corsa per chiudere tra le prime quattro – ha affermato in conferenza stampa – ed è su questo che sono concentrato. Quello che accadrà in futuro non posso controllarlo. E’ un anno importante, ho voglia di arrivare ai Mondiali in forma”. Magari grazie a Conte al quale Kane non risparmia gli elogi definendolo un “allenatore fantastico” e spiegando anche che sta spingendo “ai miei limiti”.