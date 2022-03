‘Triangolo’ in Serie A e affare doppio: si parte da Zaniolo

Nicolò Zaniolo può dire addio alla Roma nel prossimo calciomercato estivo. Juve in pole e per i giallorossi sostituto dalla Serie A

“Ad oggi, nessuno a Trigoria ha fretta di prolungare un accordo in scadenza nel 2024 e già ritoccato verso l’alto. Anzi, c’è la volontà di ascoltare possibili offerte sui 40 milioni di euro“. Così Calciomercato.it su Zaniolo lo scorso 3 febbraio. In sintesi: il classe ’99, panchinato da Mourinho nel derby con la Lazio stravinto 3-0, può lasciare la Capitale con l’offerta giusta.

La maggiore pretendente a Zaniolo era ed è la Juventus, chiamata come noto a rimpiazzare il partente (a zero) Paulo Dybala. Il numero 22 giallorosso piace molto a Massimiliano Allegri e, anche se non può dare grosse garanzie sul piano fisico, è considerato da ‘La Vecchia Signora’ il profilo giusto per provare a far dimenticare subito Dybala a una larga fetta del popolo bianconero. 40 milioni posson bastare per il sì dei Friedkin.

Calciomercato Juventus, ‘triangolo’ con Roma e Sassuolo: Zaniolo a Torino e Raspadori nella Capitale

Secondo ‘todofichajes.com’ la Roma sta già valutando il possibile erede di Zaniolo. Il nome forte, almeno per la fonte spagnola, è nientemeno che Giacomo Raspadori, l’altro profilo che la stessa Juve tiene in considerazione per il post Dybala e che piace da tempo pure all’Inter. L’operazione col Sassuolo potrebbe chiudersi sui 25 milioni di euro, con i rimanenti 15 che il club capitolino potrebbe investirli per rafforzare altri reparti, su tutti il centrocampo.