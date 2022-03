Juventus-Inter è sfida infinita di mercato, doppia mossa e contromossa

Tra una settimana il derby d’Italia Juventus-Inter, che riparte già anche sul mercato: mossa bianconera e la risposta nerazzurra

Domenica prossima, una grande classica, irrinunciabile, del nostro campionato, con il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una sfida che può dire molto per l’altissima classifica e con dei presupposti che solo fino a qualche settimana fa sembravano impensabili.

La Juventus ci arriva a contatto, sulle ali di una poderosa rimonta, e in caso di vittoria potrebbe addirittura piazzare il momentaneo clamoroso sorpasso, anche se l’Inter ha ancora il match con il Bologna da recuperare. I nerazzurri vengono però da un periodo nero con 7 punti in 7 gare e un nuovo passo falso potrebbe essere la pietra tombale sulle ambizioni scudetto, anche dal punto di vista psicologico. Viceversa, i bianconeri, con un successo, potrebbero sentirsi davvero di nuovo in corsa per il traguardo massimo, anche se molto difficile vista l’andatura del Milan. E proprio nei giorni che ci separano dal big match dello Stadium, le due società tornano ad affrontarsi anche fuori dal campo, in ottica di mercato. Non è una novità, ma il duello torna ad infiammarsi e presenta molteplici intrecci tutti da seguire.

La Juventus irrompe per Frattesi: la replica dell’Inter e il contro-intreccio

Da tempo, come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter è in pressing sul Sassuolo per Scamacca e Frattesi. Sul centrocampista, secondo ‘Tuttosport’, ci sarebbe la nuova offensiva della Juventus, che necessità di un giocatore dinamico e con capacità di inserimento in zona gol. Cherubini ha chiesto informazioni sia al Sassuolo che all’entourage del giocatore. Una irruzione sulla scena, quella dei bianconeri, che fa sì che i nerazzurri tentino di cautelarsi. La contromossa si chiama Jordan Veretout, un giocatore che potrebbe fungere sia da mezzala che da vice Brozovic. L’obiettivo finale dell’Inter rimane comunque Frattesi e chissà che l’intreccio non si dipani in modo tale che alla fine sia la Juventus, se i nerazzurri la spuntassero per il giocatore neroverde, a puntare su Veretout, che la Roma valuta tra i 15 e i 20 milioni.