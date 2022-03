Ribaltone Mancini, annuncio social sulle dimissioni

Ipotesi di dimissioni per Roberto Mancini, Ct dell’Italia; decisione annunciata sui social dai tifosi

La Nazionale è in attesa di novità sulle possibili dimissioni di Mancini. La clamorosa mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, la seconda consecutiva, ha finalmente spalancato le porte alla dura critica dei tifosi al sistema calcio italiano. Sul banco degli imputati è finito inevitabilmente anche il Ct che solo otto mesi fa guidò la Nazionale alla vittoria degli Europei.

Per l’eventuale sostituzione di Mancini il nome il pole è Fabio Cannavaro, che ha già manifestato la sua totale disponibilità. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, anche se riveste un’importanza meno che marginale per l’aspetto agonistico, la gara di matedì contro la Turchia sarà fondamentale per sciogliere la riserva di Mancini. Il Ct campione d’Europa dovrebbe comunicare la sua decisione alla Federazione e ai tifosi, ma tira aria di addio.

Italia, dimissioni Mancini: arriva la scelta dei tifosi

CM.IT ha quindi chiesto ai tifosi il loro parere sulla decisione giusta che dovrà prendere il tecnico nelle prossime ore. Chiara la domanda: “Dopo il fallimento contro la Macedonia del Nord, Mancini prende tempo per decidere il futuro. Secondo voi il Ct dovrebbe dimettersi?”. Il 46% dei votanti al sondaggio ha chiesto la sua permanenza, mentre il 30% vorrebbe che si dimettesse subito. Il 24% ha optato invece per le sue dimissioni dopo la prossima gara contro la Turchia.