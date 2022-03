CMIT TV | Italia, Cannavaro per il dopo Mancini: “Può fare al caso della Nazionale”

Alla CMIT TV oggi pomeriggio è intervenuto anche l’agente Gaetano Fedele, che ha fatto il punto sul fallimento dell’Italia

L’argomento centrale della giornata di oggi non poteva che essere il ko dell’Italia contro la Macedonia. Un fallimento Mondiale che porta ad inevitabili processi mediatici nei confronti dei protagonisti. Un fallimento generale analizzato dall’agente Gaetano Fedele ai microfoni della CMIT TV: “Secondo me c’è da fare un grosso lavoro, prima di tutto una grossa analisi su quello che è successo. Questa debacle va avanti da 8 anni, per me ancora di più, da ben 12 anni, perché uscire nel girone eliminatorio è un fallimento. Bisogna investire sui settori giovanili, oggi un giovane italiano deve anche capire che per fare esperienza deve andare all’estero se non trova spazio in Italia. Dopo un solo campionato italiano fatto bene un giocatore non può essere strapagato, questo è un altro errore da non fare”.

CANNAVARO – “L’abbiamo seguito da calciatore, da allenatore poi giustamente fa una sua strada. Io ne so quanto voi, l’ho appreso oggi dai giornali. L’uomo giusto? Non so se è l’uomo giusto, di sicuro Fabio è carismatico e ha un’esperienza internazionale importante. Ci vuole una persona che ringiovanisca e abbia idee, Fabio può fare al caso di questa Nazionale“.