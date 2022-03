CM.IT | Cannavaro-Gravina: contatto. Martedì la decisione definitiva

Sempre più insistenti le voci di un addio di Mancini all’Italia. Cannavaro ha già parlato con il presidente Gravina: l’ex Juve in pole

La grande delusione per il secondo Mondiale consecutivo mancato dall’Italia resta altissima: il simbolo di un fallimento epocale, in un play-off perso al 92′ in casa contro una squadra nettamente inferiore.

Il ct Mancini si è assunto le doverose responsabilità ma ha glissato alle domande sul futuro. C’è un appuntamento ancora: quello, inutile, di martedì contro la Turchia. Se la gara riveste un’importanza meno che marginale, sarà fondamentale, invece, per sciogliere la riserva: il ct campione d’Europa, come raccolto da Calciomercato.it, dovrebbe comunicare la sua decisione alla Federazione ed ai tifosi. Tira aria di addio: anche se certezze non ce ne sono state.

Cannavaro pronto all’ingaggio da ct: tandem con Lippi

Nel frattempo, sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono partite le classiche consultazioni. Inevitabili da parte del presidente federale Gravina per non farsi trovare scoperto nell’ipotesi di addio del ct campione d’Europa lo scorso luglio. Il nome in pole position è quello di Fabio Cannavaro: arrivano spifferi di contatti già avvenuti e di una disponibilità totale da parte del capitano campione del mondo 2006: Cannavaro, da quando ha lasciato la Cina, ha rifiutato numerose destinazioni, preferendo attendere una grande chance, sia essa su una panchina di un club, sia essa una nazionale di livello. Il legame con la maglia azzurra dell’Italia ed anche con gli ambienti federali è fortissimo e non scalfito negli anni passati in Asia.

L’idea che possa esserci anche Marcello Lippi al suo fianco in un ruolo di consigliere, di supporto alla necessaria rifondazione resta assolutamente in piedi: momenti difficili hanno bisogno di uomini forti che conoscano anche certe dinamiche. Tra martedì e mercoledì della prossima settimana sarà tutto più chiaro, anche se non è dato sapere quando potranno arrivare gli annunci ufficiali.