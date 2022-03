“Lo vuole tutta la Serie A”: il nuovo gioiello può sbarcare in Italia

Un altro gioiello emergente può sbarcare in Serie A: l’annuncio dell’intermediario e tutti i dettagli

C’è ancora grande incertezza intorno al futuro societario del Chelsea. Il club inglese è stato messo in vendita da Roman Abramovich e si attendono ora aggiornamenti sui possibili acquirenti.

Alla luce dell’altissimo valore del club, si preannunciano tempi piuttosto lunghi e una situazione di incertezza che potrebbe durare ancora per numerose settimane. In questo contesto, si parla già di possibili addii illustri nel prossimo calciomercato estivo, a partire da Jorginho: l’agente dell’italiano ha già aperto al ritorno in Serie A. In vetrina in casa ‘Blues’ ci sono anche diversi gioielli che stanno brillando in prestito. È il caso di Armando Broja: a CMIT TV, l’intermediario Mario Cenolli ha parlato così del futuro dell’attaccante: “Tutta la Serie A e tutta la Bundesliga lo vuole, molto dipende da quello che succederà al Chelsea”.

Broja nel mirino della Serie A: chi è il nuovo talento del Chelsea

Broja è un classe 2001, attualmente in prestito al Southampton, che si sta mettendo in mostra con la maglia dei ‘Saints’. Sono già 9 i gol realizzati dal centravanti tra Premier League, FA Cup e coppa di lega, un ottimo bottino considerando la sua età e la prima esperienza nel massimo campionato inglese. La Serie A ha messo gli occhi sull’albanese, e potrebbero anche pensarci big come Juventus, Inter e Milan, tutte alla ricerca di attaccanti per completare i rispettivi reparti offensivi. Staremo a vedere.