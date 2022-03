La Juventus lo perde: in Spagna per 40 milioni

Brutte notizie per la Juventus in vista del prossimo mercato estivo che arrivano dalla Spagna

Mancano due mesi ad un finale di stagione che in casa Juventus potrebbe riservare grosse sorprese. La squadra di Max Allegri, al quarto posto in classifica dopo una clamorosa rimonta che la vede a -1 sull’Inter, potrebbe ritornare in corsa anche per la lotta scudetto.

Fuori dal rettangolo verde, però, c’è tutto un mercato da riprogrammare dopo l’arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, per il quale è stato fatto un investimento da oltre 80 milioni di euro, ha segnato il destino di Paulo Dybala, il cui contratto non verrà rinnovato e che verrà lasciato andare a costo zero.

Come ammesso dall’ad bianconero Maurizio Arrivabene, l’arrivo di Vlahovic ha tolto quella centralità che fino alla scorsa estate era stata attribuita alla Joya, che adesso dovrà dunque trovare una nuova sistemazione. Dalla notizie del mancato rinnovo dell’argentino, in casa Juventus è dunque partito il casting per sondare possibili eredi di Dybala per la nuova stagione.

Calciomercato Juve, si allontana Ziyech: spunta l’Atletico Madrid

Tra questi, come vi avevamo riportato pochi giorni fa, la Juventus concretamente aveva mosso qualche sondaggio con gli agenti di Hakim Ziyech. Il calciatore, come del resto anche i suoi compagni, è in attesa di scoprire cosa ne sarà del Chelsea dopo la sanzione inflitta a Roman Abramovich. Secondo quanto scritto da ‘fichajes.net’, però, sul marocchino sarebbe schizzato l’interesse dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Gli spagnoli vorrebbero intervenire con un grande investimento nel reparto avanzato la prossima estate, per rimpiazzare la partenza a zero di Luis Suarez. Dybala, ad esempio, è uno dei nomi che i ‘colchoneros’ starebbero valutando sul mercato. Ma in Spagna sono pronti a scommettere sui 40 milioni che l’Atletico vorrebbe sborsare per arrivare a Ziyech.