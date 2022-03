L’Inter ha già raggiunto l’accordo: doppia rivoluzione e Juve sconfitta

L’Inter studia progetti e soluzioni sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per Simone Inzaghi. C’è già l’accordo di massima, la Juve resta al palo

L’Inter si proietta al futuro, programmando il calciomercato e i colpi adatti per migliorare la rosa, nonostante i margini di spesa non siano elevatissimi, anzi.

Focus sulla difesa, diverse cose dovranno cambiare al termine della stagione. C’è aria d’addio per Stefan de Vrij: il centrale olandese è stato per anni l’uomo essenziale nella retroguardia nerazzurra, impostando la manovra e diventando il perno assoluto sia nelle marcature preventive sia sull’uomo. Un punto di riferimento assoluto che in questa stagione non ha reso al meglio e che, anche per questioni contrattuali, sembra al capolinea della sua avventura alla Beneamata. In estate, con Mino Raiola che sta sondando il terreno all’estero, specialmente in Premier, e con un contratto in scadenza a giugno 2023, l’olandese potrebbe dire addio. E portare in dote 20 milioni. Un sacrificio propedeutico all’arrivo di un nuovo centrale, da mesi nei radar della dirigenza dell’Inter: stiamo parlando di Gleison Bremer.

Calciomercato Inter, accordo di massima per Bremer

Il difensore brasiliano, in questa stagione, ha raggiunto le vette del suo calcio e i margini di miglioramento sonno ancora ampi. Pur vedendosela con i migliori attaccanti del campionato, non ha mai sfigurato, mettendo a referto prestazioni di alto livello e attirando le attenzioni praticamente di tutti gli osservatori delle big italiane e non solo.

L’Inter, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe già raggiunto un accordo di massimo con Bremer. Con buona pace della Juve, che a lungo ha considerato l’affondo per il brasiliano e che ora passa in secondo piano. Il piano di Simone Inzaghi è slittare Milan Skriniar nel cuore della difesa, con il calciatore ora al Torino che passerebbe sul centro-destra. Una piccola rivoluzione in piena regola e che garantirebbe presente e futuro di alto livello per la retroguardia della Beneamata.